27.03.2020, Севастополь, Виктор Орлов
 
Крым, Происшествия, Россия, Севастополь
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Севастополь закрывать не будут: Отель экс-министра обороны Украины взят под охрану




Власти Севастополя, где сегодня было выявлено пять первых случаев коронавируса, отвергли предложения горожан о радикальных мерах по предотвращению распространения инфекции –  закрытии границ города по примеру советских времен.

«Сейчас звучат призывы в социальных сетях: «Закройте город»! От кого закрывать? От севастопольцев которые возвращаются домой? Все подтвержденные случаи заболевания выявлены у севастопопольцев, которые не проявили сознательность и вовремя не сообщили о себе и пренебрегали правилами самоизоляции. В связи с этим мы принимаем дополнительные меры. Сейчас важно проявить  самосознательность  и ответственность. На сегодняшний день оснований закрыть город нет», – сказал и.о. директора Департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский.

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Между тем, закрыт на карантин отельный комплекс «Аквамарин», где проживала женщина, у которой подтвержден диагноз  коронавирус.

«Женщина, которая прибыла из Великобритании, проживала в отдельном корпусе – личных апартаментах отельного комплекса «Аквамарин». Это фактически отдельно стоящий жилой дом. Сейчас она находится в режиме изоляции в инфекционной больнице вместе с семьей. В настоящий момент мы установили, что за пределы комплекса она не выходила. В настоящий момент мы вводим на территории отельного комплекса «Аквамарин» карантинный режим. Соответственно все гости, персонал, жители этого корпуса будут находиться в режиме самоизоляции внутри номеров, охрана обеспечена. Беспокоиться не нужно», – сказал вице-губернатор Денис Солодовников.

«Сейчас все силы и средства будут направлены на уборку и локализацию очага заражения. Все проживающие будут на карантине 14 дней. В противном случае, их переведут в инфекционную больницу», – заверил собственник гостиницы экс-министр обороны Украины Павел Лебедев.

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