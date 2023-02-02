Севастопольские чиновники от здравоохранения не спешат за опытом на передовую

Севастопольским медикам и чиновникам департамента здравоохранения обязательно нужно получить опыт работы в непосредственной близости от передовой, тем более, что до нее ехать не так далеко, а медучреждения в новых регионах РФ очень нуждаются в дополнительной рабочей силе.

Об этом в эфире канала НТС заявил врач-доброволец, главврач одной из севастопольских клиник Александр Бабич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я был удивлён, у нас Севастополь – патриотическая столица России, а делегация из местного департамента здравоохранения была только в Мелитополе, и только один раз. И мне кажется, что это ошибка, которую надо исправлять, потому что это огромный опыт. Севастополь должен приезжать, потому что сегодня-завтра, не дай бог, если будут какие-то условия, сюда могут начать поступать в огромном количестве раненные, и надо быть готовыми к массовым приёмам пострадавших, и к организационным мероприятиям, а опыт, который есть у людей в течение последних 9 лет, он колоссальный, и его просто надо перенимать. И плюс врачи, которые работают в Севастополе, учитывая, что у нас очень близко всё это происходит, обязаны побывать в самих действиях, сами увидеть состояние: организаторы – организацию, врачи – врачебную работу, потому что это может быть потом полезно».

По словам медика, больше всего в помощи сейчас нуждается Луганск, куда перебрались жители Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, которые находятся под постоянными обстрелами. И такой наплыв людей увеличил нагрузку на местную медицину, и без того занятую раненными и пострадавшими. Бабич рассказал, что в одно из дежурств к нему поступили трое мужчин с оторванными ступнями – они поехали на рыбалку и каждый наступил на противопехотную мину «лепесток», которыми был усеян берег озера.

«В данный раз мы были максимально приближены к линии соприкосновения, от нас было примерно от 3 до 7 км – с такого расстояния к нам привозили раненых бойцов. Условия, в которых мы работали и оперировали, несколько отличаются от мирного времени, потому что у нас не было воды, электропитание было от генераторов, и характер травм у людей иной, – подчеркнул главврач. – Количество пациентов, которое могло одновременно поступить, сильно отличалось – могли принять двух пострадавших, могли принять 10 человек, и соответственно, в нашем распоряжении было, например, две операционных и четыре перевязочных кабинета. Поэтому все пациенты поступали не как в городском стационаре, когда их привозят каретой «скорой помощи», у них уже стоят венозные катетеры, есть какие-то манипуляции, произведённые на госпитальном этапе. То есть фактически нам привозили людей непосредственно из окопов и непосредственно с театра боевых действий. Поэтому работа сильно отличается».