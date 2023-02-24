Севастопольский депутат: Россия не имеет права остановиться на Днепре

После окончания специальной военной операции предстоит долгая и сложная работа с населением Украины, где практически в каждой семье уже есть погибшие в результате боевых действий. Российская армия должна выйти к границам Украины до 1939 года.

Об этом заявил в эфире телеканала НТС депутат заксобрания Севастополя Вячеслав Горелов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«3 января 1681 года в Бахчисарае был подписан мирный договор с Османской империей. В нем четыре отдельных положения, и одно из них звучало таким образом: России отходит левобережье Днепра, город Киев и его окрестности. Если бы мы сейчас остановились на левом берегу, то я бы это воспринимал как возвращение в XVII век. Поэтому мы должны идти дальше, – отметил он. – С моей точки зрения вопрос заключается в другом: мы должны остановиться на границах Советского союза до 1939 года или после 39-го? Я пока думаю, что мы должны остановиться на границах до 1939 года. Со всем остальным пусть Польша, Румыния и Венгрия разбираются. Как это удастся сделать – не знаю, поживём-увидим».

Сложностью станет работа с населением Украины, которое, помимо «промывки мозгов», получило реальную травму утраты близких людей в результате конфликта.

«Сложности определённые есть, и, как я вижу, они будут заключаться в том, что на той территории будет большое число людей, родственники которых погибли на фронте. Это серьёзная психологическая, нравственная и социальная проблема. Как бы вы не строили свои отношения с людьми, которые живут на этой территории, в памяти будет то, что их родные погибли вот там. Поэтому, если мы так решим жить дальше в границах, о которых я говорю, то в течении многих десятилетий нам придётся над этим работать и убеждать людей в том, что это было не зря. Это самая сложная задача: одно дело выиграть войну, а потом нужно будет выиграть мир. Это будет гораздо более долгая, более тяжёлая задача», – считает Горелов.

Тем не менее, решение начать спецоперацию на Украине было своевременным и необходимым.

«Если бы мы этого не сделали, то за 4-6 дней укатали бы Донбасс, уничтожили, и на подъеме и кураже напали бы на Крым, – подчеркнул депутат. – Посмотрите, как тяжело мы продвигаемся на рубежах, которые они готовили 8 лет. Этих людей тренировали, вооружали, готовили, воспитывали и накачивали всем психологически, физически и материально, чтобы они воевали против Донбасса и против Крыма и Севастополя. Поэтому все было сделано абсолютно правильно, это был удар на упреждение, я его всецело разделяю».