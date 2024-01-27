Севастополю нарисовали невесёлую перспективу в проекте важного документа

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Средняя производительность труда в Севастополе, согласно проекту Генплана города до 2046 года, в четыре раза ниже показателей по РФ. Такой низкий экономический показатель связан с устаревшими производственными фондами, которые застряли в 90-х годах прошлого века.

На экономические показатели обратил внимание в эфире «Первого севастопольского» депутат Законодательного собрания Севастополя Вячеслав Горелов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня в большей степени беспокоит экономическая составляющая проекта Генерального плана. Честно говоря, я экономики в будущем городе Севастополе не увидел. Средняя производительность труда на сегодня зафиксирована в проекте Генерального плана, как 740 тысяч рублей на одного работника, в перспективе показано 800 тысяч рублей. При том, что средняя по Российской Федерации – 3 миллиона 690 тысяч. Далее, ВРП на душу населения в перспективе 38 тысяч 350 рублей, при том, что сегодня в среднем по России 824 тысяч рублей. У меня возникает очень простой вопрос, почему в проекте Генерального плана по состоянию на 2046 год мы не дотягиваем даже до тех показателей, которые в Российской Федерации существуют на сегодняшний день? И ещё последний вопрос, это касается структуры валового регионального продукта. Он по сути дела остаётся неизменным. То есть приоритеты отдаются ремонту автотранспорта, торговле и операциям с недвижимостью. Почему такой подход принят в экономическом блоке проекта Генерального плана?» – подчеркнул Горелов.

Как пояснил заместитель директора Института Генплана Москвы, который разработал Генплан Севастополя, Николай Кикава, город просто застрял в 90-х.

«Первый аспект, с которым надо в обязательном порядке считаться и его принимать как источник первичной информации для дальнейшего прогнозирования отраслевой структуры – это то, в какой степени в сравнении со средними макроэкономическими показателями находится на данный момент город Севастополь. Необходимо признать, и статические данные это показывают, что грубо говоря, уровень производительности труда по Севастополю чуть более чем в два раза ниже среднероссийских показателей. Это не вина города. Понятное дело, что ряд социально-экономических проблем, которые у города наблюдались после 90-х годов, в том числе некоторое внешнеэкономическое давление, привели к тому, что производство основных производственных фондов и их переоснащение немножко отставали от тех, которые были на территории Российской Федерации. И та картина, которую мы наблюдаем сейчас, в нашем понимании недопустима», – отметил Кикава.

Он заверил, что градостроительным решениями, инфраструктурным развитием в Генплане закреплены условия, при которых будут достигнуты показатели ускоренного социально-экономического развития.

«На самом деле, если посмотреть глубже в пояснительную записку, обосновывающие материалы, мы закладывали темпы прироста валового продукта и производительности труда в городе Севастополе выше, чем среднероссийские темпы. Единственное, о чём надо помнить, что во времени растёт темп роста производительности не только самого города Севастополя, но и остальных и городов, и регионов Российской Федерации. Поэтому догнать понемногу отдаляющиеся по своему уровню экономического развития остальные территории Российской Федерации не просто в таких базовых условиях», – подытожил разработчик.

Проект Генплана Севастополя подразумевает, что население города составит 800 тысяч человек, а его развитие пойдет на Северной стороне, которую с основной частью свяжет Гераклейская рокада – 40-километрвоая кольцевая дорога.