Североатлантический альянс не видит Украину своим членом

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Новости Украины

Украине не стать членом НАТО в краткосрочной перспективе.

Об этом в эфире немецкого телеканала DW заявил генсекретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Столтенберг ушел от прямого ответа на вопрос, поддерживает ли он вступление Украины в организацию.

«Я лично поддерживаю принятые нами решения, которые состоят в том, что двери НАТО остаются открытыми, и что Украина однажды станет членом Альянса. Но в краткосрочной перспективе приоритетом является предоставление поддержки Украине, чтобы дать ей возможность достичь успехов на поле боя, а потом обеспечить окончание войны таким образом, чтобы Украина оставалась суверенным, независимым государством в Европе. Это предварительное условие для обсуждения вопроса о членстве в НАТО», – заявил Столтенберг.

Когда ведущая упрекнула его в том, что Швецию и Финляндию приняли по ускоренной процедуре, генсек ответил прямо:

«Потому что я твердо убежден, что положение Украины отличается от Финляндии и Швеции. Финляндия и Швеция – давние партнеры НАТО. У нас есть консенсус в Альянсе по их членству в НАТО. Мы приняли это решение на саммите в Мадриде в мае».