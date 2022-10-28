Североатлантический альянс не видит Украину своим членом

28.10.2022  11:17 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
Просмотров: 653
 
Дзен, НАТО, Политика, Украина
Новости Украины

Украине не стать членом НАТО в краткосрочной перспективе.

Об этом в эфире немецкого телеканала DW заявил генсекретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не стать членом НАТО в краткосрочной перспективе. Об этом в эфире немецкого телеканала...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Столтенберг ушел от прямого ответа на вопрос, поддерживает ли он вступление Украины в организацию.

«Я лично поддерживаю принятые нами решения, которые состоят в том, что двери НАТО остаются открытыми, и что Украина однажды станет членом Альянса. Но в краткосрочной перспективе приоритетом является предоставление поддержки Украине, чтобы дать ей возможность достичь успехов на поле боя, а потом обеспечить окончание войны таким образом, чтобы Украина оставалась суверенным, независимым государством в Европе. Это предварительное условие для обсуждения вопроса о членстве в НАТО», – заявил Столтенберг.

Когда ведущая упрекнула его в том, что Швецию и Финляндию приняли по ускоренной процедуре, генсек ответил прямо:

«Потому что я твердо убежден, что положение Украины отличается от Финляндии и Швеции. Финляндия и Швеция – давние партнеры НАТО. У нас есть консенсус в Альянсе по их членству в НАТО. Мы приняли это решение на саммите в Мадриде в мае».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть