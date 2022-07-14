Северодонецк и Лисичанск были сданы – боевик «Легиона Свободы»

14.07.2022  14:18 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Освобожденные недавно союзными силами Северодонецк и Лисичанск были сданы украинским военно-политическим руководством.

Об этом в эфире 5 канала заявил боевик, член неонацистского «Легиона Свободы» Владимир Рашук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Освобожденные недавно союзными силами Северодонецк и Лисичанск были сданы украинским военно-политическим руководством. Об этом...

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По мнению Рашука, так называемая «маневренная оборона» ВСУ и нацбатов на деле была бегством на неподготовленные рубежи.

«Я постоянно комбату говорю: «Давайте будем двигаться вперед, давайте, у нас есть силы». Не давали приказа. То есть мы могли продвигаться вперед, и у нас были реально силы, но мне кажется, что все-таки командование понимало, что это будут намного большие потери», – сказал боевик.

«Где-то за дней десять сказали, что уже ходят слухи, что нам нужно выходить. Нам сказали выходить. И тогда это была самая большая обида на командование, потому что сказали, что приехали генералы и надо выходить. Стало очень больно за всех побратимов, которые тут полегли. Мы поняли, что сливают Север, как слили Мариуполь, как слили Херсон и много наших областей и городов. И что это то же самое.

Кому бы я не говорил, все говорят: «Это предательство, это слив». И с этим мы не могли смириться…

Мы понимали, насколько это важный рубеж, что это практически последний город Луганщины. Если его взять, то все. Рассказывали, что Лисичанск – нерушимая крепость и так далее. Но по факту там никто не делал укреплений, никто не копал окопы. То есть фактически его никто не готовил к тому, чтобы мы отошли и закрепились там. Лисичанск просто механически перешел к оркам», – заявил Рашук.

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