Съезд Кличко: Как команда Боксёра усилилась старым алкоголиком

Новости Украины

Следить за украинским политическим зверинцем довольно скучно. Год за годом одни и те же надоевшие до чертиков рыла меняют по кругу партбилеты, чтобы в следующем сезоне все повторилось сначала. И даже презентовавшие себя с великими понтами «новые лица» Зеленского буквально за год осточертели столь же сильно, что и лица старые – которых они на радость избирателям вынесли из кабинетов власти летом 2019 года.

Но сегодня на дворе 2022 год, а в украинском политикуме – все те же. С той лишь разницей, что старые жулики всерьез рассчитывают, перегруппировавшись, обставить на следующих выборах с сухим счетом наломавших дров «новых лиц» Зеленского. Ярким подтверждением этого стал прошедший в пятницу, 4 февраля в Международном выставочном центре Киева 25-й уже по счету съезд партии «Удар» Виталия Кличко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

На манеже – герои вчерашних дней, прямо хоть бери и вечер воспоминаний проводи. В партере Петр Порошенко, Юрий Луценко, Сергей Соболев, отставной козы барабанщики из Генпрокуратуры и СНБО – Руслан Рябошапка и Александр Данилюк, телескандалист с канала Порошенко Сергей Поярков, бывший министр соцполитики в кабинете Гройсмана Павел Розенко и даже глава одного из осколков развалившейся партии «Голос» Кира Рудик, сообщившая в своем тг-канале, что пришла на кличковский сьезд не корысти ради, а «для объединения усилий ради страны».

Все снимки выше – фото Анны Стешенко.

Тимошенковцы, расшаркиваясь перед одним из кандидатов в будущие президенты Украины, выражали надежды на «политический союз между нашими двумя политическими силами». А Юрий Луценко, хватаясь за сердце, патетически отдал всего себя новому партпроекту, тут же, прямо на съезде, под телекамерами вступив в «Удар» – «Потому что последовательный».

Впрочем, ему не впервой – точно с таким же выражением лица он вещал от имени Соцпартии Мороза, затем вступал в ющенковский НУНС, после него в Батькивщину, а после нее – в БПП. Неизвестно, оценит ли электорат усиление партии Боксера старым алкоголиком, но в этот момент отчего-то вспомнились строки из Крылова – там, где идет речь об отсутствии влияния перестановок в квартете на музыкальные способности его участников.

Порошенко – этот старый нарцисс, по привычке говорил исключительно о себе и призывал присутствующих объединяться в «единую оппозицию». Впрочем, его спич успеха не имел. Зато овации участников собрал Кличко, объявивший о ближайший планах своей политсилы.

По словам киевского мэра, «Удар» не намерен ни с кем объединяться. Далее прямая речь Кличко:

«На следующих выборах мы будем участвовать самостоятельно. Но уверен, проукраинские силы, каждая со своим партийным флагом способны объединиться только под одним главным флагом, и это флаг Украины».

Почему Кличко надувает щеки – понять можно. На сегодняшнем безрыбье он смотрится едва ли не основным конкурентом Зеленского в будущей борьбе за булаву – если учесть подвешенные перспективы Порошенко, которого Банковая перед выборами вполне может рискнуть «закрыть».

Юго-восточный фланг политикума разбит и раздроблен между политическими карликами, обгрызающими со всех сторон электоральное наследство впавшей в анабиоз ОПЗЖ, перспективы ушедшего в свободное плавание Разумкова пока неясны – с момента отставки вокруг него так и не появилось команды второго плана – людей с именами, способных увлечь за собой регионы. Так что чем черт не шутит – вполне возможно что Виталию Кличко удастся вопреки пословице дважды войти в президентскую реку – и выйти из нее победителем.

И хотя в свежем президентском рейтинге Центра Разумкова Кличко не фигурирует даже в первой десятке, все понимают, что в условия реальной борьбы надуть рейтинг – дело нехитрое. Тем более, что по старой украинской привычке спонсоры – они же олигархи – раскладывают яйца в разные корзины. И если сегодня, например, в пуле поддержки Кличко нет ни Ахметова, ни Коломойского, то не факт, что завтра или послезавтра они там не появятся.

Впрочем, пока что это все ставки на очень низком старте. Ведь до выборов больше двух лет, и все еще может не раз поменяться. Так что нынешняя ярмарка тщеславия киевского мэра может так и остаться в истории как смотр несостоявшихся победителей. А Юрий Луценко через 2-3 года вступит еще куда-нибудь. Ему не привыкать.