Шабаш УПЦ в Киеве приведёт к переходу Донбасса, Новороссии и Таврии в лоно РПЦ

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Новости Украины

Во вторник, 24 мая, в Киеве состоится собрание епископата, священников и мирян, где, как ожидается, может быть принято решение, останется ли УПЦ частью Русской Православной Церкви.

Мероприятие созывает Синод Украинской Православной Церкви, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Иеромонах Каменской епархии Вячеслав (Максименко) заявил, что будет молиться о вразумлении всех участников собрания.

«В грядущий вторник в Киеве состоится подобие поместного собора, хоть и его назвали совещанием, на что имеют право по полномочиям, которые подписал в 1992 году Алексий II. Будут присутствовать архиереи, священники и миряне. Наша задача состоит в одном: мы были, есть, будем частью Русской Православной Церкви. Существует диптих, в котором пятой строкой после всех древних кафедр записана РПЦ. И совсем недавно константинопольский Варфоломей записал «православную церкву Украины», это его решение, это не подтверждено всеми церквями мира. Пусть так… Бог с ними, пусть, кто хочет существует, не надо нас силком заставлять. Смущает, что наши собратья православные священники и даже архиереи соглашаются с тем, что диктует власть светская, хотя в Конституции чётко и ясно прописано, что мы абсолютно никак не соприкасаемся в своих взаимоотношениях с властью, мы платим налоги, всё остальное духовная жизнь. И когда нас обвиняют в агрессии, что мы являемся представителями какой-то воюющей стороны, это уже даже не смешно. Когда мы слышим, что мы записаны в министерстве юстиции как Украинская Православная Церковь без букв «МП», тут они правы. Но это с точки зрения юридической. Церковь над миром, она не в миру. А над миром мы в сонме всех церквей Вселенского Патриархата, в одной из старейших церквей, замыкаем первую пятёрку, нравится это кому-то или нет», – заявил священник в своём видеообращении.

Он добавил, что не знает, какое будет принято решение во вторник, но будет молиться, чтобы Господь вразумил всех участников этого собрания.

«Говорить о том, что мы к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу не имеем никакого отношения – это лукавство. Полуправд у Бога не бывает. Если мы говорим, что не имеем отношение, мы должны закрыть храм и уйти, все 12 тысяч храмов по Украине. На антиминсе написано «По благословению Святейшего Патриарха Кирилла» сей антиминс выдан туда-то и туда-то. Это паспорт нашей общины… Митрополит Онуфрий, как бы мы его ни любили за его вероисповедничество, не имеет права выписывать антиминсы в той строке, где прописан Патриарх. Он не имеет права на мироварение, это мы получаем из Патриархии… Да, нужно ревизию провести, и у меня миллион вопросов к его святейшеству Патриарху Кириллу, и я имею право их задавать, зная его лично. Но это потом. И сейчас церковный вопрос не надо рассматривать. Закончится война, потом надо о чём-то говорить. Наше дело молиться и стоять твёрдо в истине. Мы часть РПЦ, мы служим на антиминсе, благословлённым Патриархом Кириллом, и если мы это прекращаем, мы прекращаем литургию», – объяснял иеромонах.

Он подчеркнул, что даже если закрыть все церкви, УПЦ останется частью РПЦ.

«Церковь это не стены. Там могут прийти, какое угодно решение принять, могут прийти забрать ключи – на здоровье. Мы никого бить не будем, любовь не избивает людей. Наших священников избивают. Хотите – теробороне, председателю сельсовета, депутатам сдать активы – перепишем, опись отдали, запечатали, до свидания. Где нам служить литургию, у нас есть антиминсы, мы можем это в гараже делать, на капоте в машине в чистом поле, в лесу, где угодно. Но зачем до этого доводить? Давайте молиться о том событии, которое будет во вторник, защитить нашу веру и единство соборной апостольской церкви исторической Руси. Иного быть просто не может, упаси Господи», – заключил священник.

В свою очередь, экс-секретарь Одесской епархии, кандидат богословия, настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах (Москва), протоиерей Андрей Новиков сообщил, что киевские власти спускают разнарядки о поддержании раскола.

«Подтверждаю слова отца Георгия Максимова о разнарядках, спускаемых сверху, по крайней мере, в некоторых епархиях УПЦ МП по поддержке отделения от РПЦ, поддержке провозглашения автокефалии, по дерзкому осуждению Святейшего Патриарха… Все это, действительно, имитация сверху как бы «инициативы» снизу. Заранее заготовленные тексты, но которые якобы идут от приходов и духовенства. Абсолютная ложь и фальсификация. Прямо обсуждается – никаких собраний приходов проводить не будем, чтобы «не будоражить». Просто надо сымитировать, что будто бы всё обсуждалось на приходском уровне. Опять ложь. «Представителями» мирян просто назначаются близкие автокефалистам в рясах люди. Назначаются ими же, миряне в этом не участвуют», – пишет на своей странице протоиерей.

При этом, по его словам, «один благочинный в крупном городе Юго-Востока» прямо заявил на собрании духовенству, что насчёт автокефалии «всё уже решено». С несогласными будут «разбираться», всё происходит в условиях тотального контроля СБУ.

«То есть давят, ломают волю к сопротивлению расколу. Так, на одном собрании духовенства прямо было озвучено, что о священнике, высказавшемся против включения в церковный документ политического пункта об осуждении России, будет доложено наверх, и там уже с ним будут разбираться. Это только на стадии подготовки к собранию УПЦ МП! Собрание проводится в условиях тотального контроля СБУ, политических репрессий, его повестка просто продиктована режимом Зеленского, утверждена западными антиправославными сюзеренами. Важный факт: некоторые благочиния прямо отказались проводить собрания и избирать представителей, выступают против этого – то ли собрания, то ли «собора» как такового. Но это никого не останавливает. Всё ретушируется, подгоняется под нужную картинку», – сообщил Андрей Новиков.

Также он добавил, что имеют место проявления вандализма.

«В городе N табличку на соборе с надписью об освящении собора патриархом Кириллом замазали краской, перестали упоминать Патриарший Монастырь, на собрании благочиния города комиссия и делегаты были выбраны заранее. Большинство духовенства против собора во время выполнения операции, но им прямо было сказано: не согласен – пиши рапорт на имя митрополита, все хорошо знают, чем такой рапорт для них закончится», – цитирует Новиков свои источники.

Эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов, ссылаясь на свои данные, также утверждает, что заседание УПЦ постараются превратить в мероприятие, на котором будет принято и утверждено решение о получении автокефалии.

«По нашим данным, священникам в Житомирской епархии раздали подготовленные обращения к участникам собрания епископата, духовенства и мирян Украинской Православной Церкви. Их нужно только подписать от имени соответствующих общин. Что же содержится в этих обращениях? В них участников совещания призывают “со всей ответственностью” рассмотреть на мероприятии следующие вопросы: Обращение к Архиерейскому Собору и Предстоятелю Русской Православной Церкви о предоставлении УПЦ автокефального статуса. Обращение к Предстоятелям Поместных Церквей о признании автокефалии УПЦ. Получение УПЦ права варить миро. Внесение соответствующих изменений и дополнений в устав УПЦ (согласно с принятыми решениями). Также в тексте подчеркивается, что Житомирская епархия поддерживает Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и Священный Синод в “осуждении войны РФ с Украиной”. На минуточку – поддерживает своего Предстоятеля и Синод именно в вопросе «осуждения». О поддержке в целом речь не идет», – указывает Фролов.

Он добавил, что в случае решения в пользу автокефалии, ряд епархий попросту останутся в составе РПЦ – и не будут подчиняться раскольникам.

«Если контролируемое СБУ «собрание» УПЦ 24 мая под видом «административного устройства» начнет поднимать тему «канонической автокефалии», то в епархиях Таврии, Новороссии, Донбасса и Слобожанщины начнётся массовый процесс перехода в прямое подчинение Московскому Патриарху… В случае отхода Украины от Москвы, какая бы ни была автокефалия, – беззаконная или «законная», – автоматически прерывается связь с Митрополитом Киевским. Из существующих монастырей тогда образовать Дом Милосердия, который будет выполнять святые законы милосердия – служение людям до их погребения, и эту заповедь обители должны выполнять вечно. Никакие угрозы и проклятия не признавать, так как они не каноничные и беззаконные», – уверен эксперт.

Также он озвучил предупреждение со стороны Союза православных граждан Таврии и Новороссии.

«В случае подчинения воле глобалисткого антихристова режима Зеленского об отделении УПЦ от Русской Церкви, в епархиях ЛДНР (5 епархий ), Херсонской области (2 епархии), Запорожской области и Крыму начнётся объективный процесс массового перехода епископата, духовенства и мирян этих епарохий из УПЦ в Русскую Православную Церковь. Для мирян такое возвращение в родную Русскую Православную Церковь будет носить тотальный характер. Донбасс и так тошнит от защиты Онуфрием нацистов из «Азова»” и отречением от современных исповедников, таких, как архимандрит Лавр (Березовский) из-под Житомира, отец Василий Мирошниченко из г. Смела Черкасской области, увезенных теробороной в неизвестном направлении, и Иоанн Таксюр, умирающий от рака в киевском застенке СБУ».

Он добавил, что специальная военная операция РФ спасёт Православие на Украине.

«Мы уверены, что Православие на Украине спасёт скорейшее освобождение Николаевской (2 епархии), Одесской (2 епархии), Днепропетровской (3 епархии) и Харьковской областей (2 епархии) и областных центров. Таким образом, ОПЕРАЦИЯ Z – СВО носит для нас священный характер освободительной войны православных христиан. Кроме того, в создавшейся не стабильной церковной ситуации на Украине, мы считает, что «широкая автономия УПЦ» – это зло. В таком виде, как расшатывающую единство РПЦ, святитель Патриарх Тихон (Белавин) ликвидировал своим Указом в 1924-м году автономию УПЦ, данную Собором 1917-го года», – напомнил Фролов.