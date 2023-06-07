Шансы ВСУ на победу закончатся в июне – киевский эксперт

Вадим Москаленко.  
07.06.2023 15:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен


Если до конца июня ВСУ не совершат успешного наступления, то стратегическая инициатива перейдёт к российской армии, и Киев потеряет всякую надежду на военную победу.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если до конца июня ВСУ не совершат успешного наступления, то стратегическая инициатива перейдёт к...

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«Месяц июнь станет решающим. Да, можно рассказывать про саммит НАТО, но это не самое главное. Главное – решить задачи и не потерять боеспособность, мотивацию. Один подготовленный и мотивированный солдат стоит трёх простых солдат. Сейчас у нас по мотивации есть три армии, но потом она [мотивация] пойдёт на спад.

Поэтому всё решится в июне. Мы сейчас имеем инициативу на фронте, мы нападаем, а враг обороняется. Но если наступления не произойдёт в июне, то мы потеряем инициативу.

Где-то через сорок дней фаза перейдёт в другую сторону, это где-то с середины мая и до конца июня. И в этот срок мы должны реализовать инициативу на поле боя», – сказал Стариков.

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