Шансы ВСУ на победу закончатся в июне – киевский эксперт

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Если до конца июня ВСУ не совершат успешного наступления, то стратегическая инициатива перейдёт к российской армии, и Киев потеряет всякую надежду на военную победу.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Месяц июнь станет решающим. Да, можно рассказывать про саммит НАТО, но это не самое главное. Главное – решить задачи и не потерять боеспособность, мотивацию. Один подготовленный и мотивированный солдат стоит трёх простых солдат. Сейчас у нас по мотивации есть три армии, но потом она [мотивация] пойдёт на спад. Поэтому всё решится в июне. Мы сейчас имеем инициативу на фронте, мы нападаем, а враг обороняется. Но если наступления не произойдёт в июне, то мы потеряем инициативу. Где-то через сорок дней фаза перейдёт в другую сторону, это где-то с середины мая и до конца июня. И в этот срок мы должны реализовать инициативу на поле боя», – сказал Стариков.