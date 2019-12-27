Шарий заявил, что его не смогут натравить на Офис Зеленского

27.12.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинский видеоблогер и глава партии собственного имени Анатолий Шарий заявил, что неназванным им “анонимным доброжелателям” не удастся рассорить его с Офисом президента Владимира Зеленского, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сам Шарий написал в своем телеграм-канале.

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“Друзья, пытающиеся натравить меня на ОП (Офис президента – Ред). Я очень ценю ваши усилия, но вы, делая вбросы, не учитываете важного момента, о котором вам знать и не надо и о котором вы не узнаете. Те, кто придумал эту грандиозную “спецоперацию” отчего-то решили, что они умнее меня. Пытайтесь подходить к вопросам тщательнее, учитывая не только индивидуальные особенности в плане вспыльчивости и мстительности, но и умственные способности разрабатываемого объекта”, – написал Шарий.

Напомним, ранее Шарий сделал несколько видеороликов с резкими высказываниями в адрес президента после нападений ультраправых на журналистов его издания в Киеве. Позже Шарий фактически принес Зеленскому извинения, заявив, что лично президент, по имеющейся у него информации сделал максимум возможного в плане реакции на нападения в адрес журналистов. Однако ход уголовным производствам против нападавших тормозит руководство Генпрокуратуры.