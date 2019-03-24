Шароварщина не может конкурировать без запретов, а низкокачественной объявляют русскую культуру

24.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Борьба с «российской агрессией» на Украине выливается в маразм, когда запрещается творчество русских писателей из Киева. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил украинский телепродюсер Юрий Молчанов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина себя, естественно, причисляет, считает себя частью мировой культурной сокровищницы. Это естественно. Страна у нас немаленькая, простите, 40 миллионов человек, плюс-минус. У нас, действительно, серьёзное культурное наследие, есть чем гордиться. Вот весь мир, да, мировое культурное наследие – это вклад каждой страны. Чуть-чуть Украина, да, как пирог нарезной, режем порциями. Когда мы говорим о российском информационном продукте, сразу, конечно же, вспоминаем Соловьёва, ещё кого-то. Но послушайте, русская культура, подчёркиваю, а «русская» – это термин киевский, кстати говоря, это далеко не только Соловьёв, это и Достоевский, Бунин, Тургенев, Булгаков, которого запретили в наших школах, кстати говоря, непонятно почему», – сказал он.

Ему возразил заместитель министра по делам «временно оккупированных территорий» Юрий Гримчак.

«В 1989 году Верховная Рада Украины приняла закон об украинском языке, согласно которому давалось 10 лет на то, чтобы все люди, которые проживают на территории Украины, изучили украинский, понимали его.

Извините меня, уважаемые творцы. То, что вы сейчас защищаете, называется защитой своей работы в Российской Федерации. Потому что, когда вы выходите на внешний рынок, европейский, извините, вы там никому особо не интересны. Ибо, к сожалению, так вышло. Поэтому, когда вы рассказываете о качестве продукта, пожалуйста, конкурируйте. Только не с российской, извините, низкокачественной продукцией, которая понятна, а с тем, что, на сегодняшний день, создают мировые страны. И государство Украина будет вас в этом всецело поддерживать», – подчеркнул политик.

Ему поддакнула украинская националистка и писательница Лариса Ницой.

«Представьте себе нашу власть, украинскую, советскую, во время Второй мировой войны. И представьте себе, что во время войны наши бойцы воюют с Германией, а власть в тылу пропагандирует немецкое кино, культуру музыку, выпускники в школах танцуют под немецкие марши и вальсы, представьте. Это неприемлемо», – заявила Ницой.