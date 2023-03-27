Шемякин: Запад заставляет Зеленского уничтожать русскую культуру, чтобы вызвать ненависть в России

Знаменитый русский художник-эмигрант Михаил Шемякин возмущен уничтожением русской культуры на Украине.

Об этом он заявил в интервью скандальной тележурналистке Ксении Собчак, передает корреспондент «ПолитНвигатора».

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«То, что происходит сейчас не Украине в отношении русской культуры – настолько безобразно, что у меня нет слов. Когда я вижу эти документальные кадры, где за шею тросом вырывается из цементного постамента бюст Пушкина, бросается чуть ли не в мусорную яму. Снимаются памятники, мемориальная доска с дома, где жил Булгаков, запрещается музыка Чайковского, вся русская музыка: Глазунов, Римский-Корсаков, Шестакович. Как можно дойти до такого?», – сказал Шемякин.

Он считает, что Запад заставляет президента Украины Владимира Зеленского проводить такую политику.

«И никто не одернет. Зеленский – фактически марионетка. Но во имя того, чтобы они выглядели более или менее прилично, все-таки одерните, господа западники, и скажите: так не поступают. Когда Гитлер безобразно напал на Россию, в голову никому не пришло запретить музыку Баха, Генделя, Моцарта, Гайдна. Или Шиллера, Гёте, Гофмана. Это вызывает раздражение и обиду у русских. Наверное, кому-то из кукловодов это не нужно», – отметил Шемякин.

Художник уверен, что «настоящая украинская интеллигенция» выступает против такой политики.

«Я думаю, что не все украинцы за то, чтобы сбрасывали Пушкина. В голове у нормального умного украинца ведь может родиться такая мысль. Мы сейчас на долгие десятилетия выбросим русскую культуру, русский язык, русскую музыку, литературу, поэзию. И наш студент или профессор украинского разлива приезжает и беседует с профессорами из Сорбонны, где в программу входят не только Пушкин и Лермонтов, но и Ремезов, другие русские литераторы.

И выясняется, что этот профессор украинского разлива не знает, кто такой Чехов, Булгаков, Чайковский. Как на него будут смотреть? Будут трогать за уши, думая, что они ослиные. Я уверен, что настоящая серьезная украинская интеллигенция внутри возмущена всем, что происходит. Ей, я больше, чем уверен, стыдно за то, что творит господин Зеленский со своей конторой. Это вызывает ненависть, чувство негодования и даже страха за свою молодежь, за будущее Украины, за ее культуру», – уверен Шемякин.