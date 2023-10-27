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Реальность такова, что для Бухареста зона свободного передвижения больше не функционирует. Несмотря на это, Румыния продолжит участие в переговорах о вступлении в Шенгенскую зону.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис перед началом заседания Европейского совета. Его заявление приводит Euractiv.

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Румыния стремится присоединиться к Шенгену, однако не может этого сделать из-за вето Австрии. Вена ссылается на рост показателей миграции и требует от Румынии шагов для преодоления проблемы.

«Мы очень хорошо знаем, что мы соответствуем всем критериям Шенгенской зоны», – заявил Йоханнис в Брюсселе.

Однако он отметил, что «Шенгенская зона больше не функционирует».

«Шенген практически не существует, поскольку многие государства, в том числе в Центральной Европе, закрыли свои границы из-за миграции», – сказал Йоханнис.

Он подчеркнул, что диалог о присоединении Румынии к зоне свободных границ становится «все более странным», а позиция Австрии по расширению Шенгена вызывает «по меньшей мере недоумение».

Несколько стран Центральной Европы недавно ввели контроль на своих границах из-за увеличения количества нелегалов.

Президент Йоханнис подчеркнул, что реформа Шенгенской зоны может быть осуществлена после того, как Румыния станет ее членом.

Относительно возможности судебного иска против Австрии, Йоханнис отметил, что «это очень сложный юридический вопрос».

«Мы не смогли найти двух юристов, которые бы имели одинаковое мнение по этому поводу», – отметил глава Румынии.

Бороться с миграцией Румынии в самом деле трудно, учитывая настойчивое стремление вкладывать усилия и средства в перевооружение с целью противодействия несуществующей российской угрозе и в румынизацию соседней Молдовы. Приоритеты каждый выбирает сам.