Шнур рассказал, почему не выступает на Украине

23.11.2018, Москва, Михаил Рябов

Сергей Шнуров, лидер скандальной группы «Ленинград», дал интервью изданию «Россия в глобальной политике», где предрек исчезновение вертикали власти и рассказал, почему не выступает на Украине.

Шнуров не согласился с позицией тех, кто предлагает продолжать ездить на Украину, несмотря на сложные отношения между Киевом и Москвой.

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«Я так не считаю. Если я туда поеду, то, во-первых, буду не особенно принят там, во-вторых, не особенно принят здесь после. Зачем мне это?» – пояснил музыкант.

Он добавил, что не чувствует изменения отношения со стороны зрителей на концертах в Европе.

«На бытовом уровне не чувствую. Они как относились хорошо к группе «Ленинград», так хорошо и относятся. Представление о том, что мы приехали из империи зла, до меня по крайней мере не докатывается. Но я и не такого уровня, наверное», – сказал Шнуров.

Он предсказывает глобальные изменения в мировой политике – в недалеком будущем должна исчезнуть вертикаль власти.

«…Грамотность стала всеобщей, большинство людей обрели умение читать и писать…. Теперь еще все комментаторы, то есть медийные личности. Всякий может в Инстаграме, Фейсбуке, где угодно, обрести аудиторию, о которой раньше только мечтали целые медиакорпорации… Начался процесс заваливания вертикали в горизонталь – это неизбежно и происходит уже давным-давно. Не знаю, когда случится окончательное падение вертикали, но случится», – сказал музыкант.

«Мы привыкли к мироустройству, где есть центр, верх и низ. Это связано с ньютоновским пониманием мира, механистическим. Но Эйнштейн это опроверг, показал, что в космосе нет ни верха, ни низа, появляется теория относительности, когда ты можешь считать с любого места и в любую сторону. Это мировоззрение открыто физиками, и сейчас подспудно мы его изучаем в школах, привыкаем, что нет никаких систем координат. Соответственно, такое сознание будет отражаться и в политических конструкциях», – пояснил лидер «Ленинграда».