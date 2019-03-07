Шойгу строго приказал не относиться к украинскому флагу как к тряпке

07.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Во время Русской весны бывший командующий ВМС Украины контр-адмирал Сергей Гайдук спрятался от российского спецназа в секретной комнате штаба украинского флота в Севастополе под картонными коробками.

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Об этом в эфире интернет-канала NewsFront рассказал российский военный обозреватель, писатель Виктор Баранец, который готовится издать книгу по событиям пятилетней давности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По информации Баранца, российские военные искали его для того, чтобы передать снятый со здания ВМС украинский флаг.

«Когда наши спецназовцы вошли в штаб ВМС Украины, то там нашли всех, кроме командующего Гайдука. Наши генералы поставили задачу найти его, ведь ему надо было в торжественной остановке передать флаг.

Шойгу очень сурово требовал, чтобы к украинской символике относились с полным уважением. Что мы туда пришли не как варвары, которые срывают флаг как тряпку, потому что мы уважали этот символ и украинский флаг.

Так вот, контр-адмирала Гайдука наш спецназ нашел в секретной комнате. Он успел переодеться и лежал там, накрывшись картонными ящиками. Наш генерал Булгаков приказал ему привести себя в порядок, все офицеры встали, и контр-адмиралу Гайдуку был торжественно передан флаг Украины. Все было по-рыцарски, по-человечески», – заявил Баранец.