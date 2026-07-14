Шокированы даже майданщики: зондеркоманда Сырского провела карательную операцию под Киевом

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На Украине разгорелся очередной скандал, связанный с ВСУ. Комбриг 155-й бригады ВСУ Станислав Лучанов отдал приказ фактически о карательной операции против жителей села на Киевщине.

После того, как были обнаружены убитые местные жители, комбриг дезертировал, но на днях был задержан.

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Шокирующими подробностями в эфире своего видеоблога поделился один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, с 2022 по 2024 год офицер ВСУ, ныне ставший яростным обличителем беспредела ТЦК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По информации СМИ, инцидент произошел в селе Калиновка. Жена комбрига пожаловалась мужу, что у нее произошел конфликт с местными жителями – дескать, громко слушают музыку и шумят мотоциклами..

«В ответ подполковник Лучанов приказал буквально зачистить село, отправив туда карательный отряд из 9 вооруженных бойцов своей бригады [оснащенных БПЛА] во главе с командиром одного из батальонов по фамилии Долголенко», – говорит Гнап.

Отряд, который он называет «зондеркомандой», ворвался в село и схватил обидчиков жены – братьев Максима и Романа Мосейчуков, которых вывезли на полигон 155-й бригады, где в итоге убили, а тела закопали.

Примечательно, что полиция зашевелилась лишь после того, как история попала в СМИ, а до того правоохранители, куда сразу же обратились жители села, ничего не предпринимали.

Гнап напоминает, что именно в бригаде Лучанова произошло нашумевшее избиение экс-чемпиона Украины по карате со связанными руками перед строем. Сам комбриг тогда оправдывался, что он понятия не имел о случившемся и обвинил, что те, кто опубликовал видео, играют на руку русским.

Сам Лучанов в качестве начштаба (как и многие бойцы 155-й бригады) ранее служил в скандальном полку «Скала», где издевательства и убийства подчиненных стали нормой.

«И наказания Лучанову удалось избежать только благодаря личному покровительству главкома Сырского, который держит на должностях таких вот командиров, как командиры «Скалы», других частей, пока они ему лично преданы и выполняют все его приказы. И если Лучанов знал, что после громкого скандала Сырский его защитит, поэтому, собственно, не удивительно, что он, в конце концов, слетел с катушек, отдав приказ на убийство своих односельчан», – подчеркнул Гнап.

Он считает, что назначение Лучанова и ему подобных стало возможным «из-за тотальной атмосферы беззакония и безнаказанности, которые царят как в целом в Украине, так и в ВСУ». По словам журналиста, посдака лучанова нничего не изменит.