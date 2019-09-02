«Шоу окончено»: Украинский премьер зачистил Кабмин от журналистов

02.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук выгнал журналистов из зала заседания Кабмина.

По словам чиновника, отныне заседания перестанут быть «шоу», которое транслировалось в прямом эфире. Теперь министры будут общаться с прессой только по итогам заседания, где и расскажут о принятых решениях.

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Об этом Гончарук заявил, открывая первое заседания нового Кабмина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы изменим подходы в работе правительства. Я сразу хочу об этом предупредить. Мы с самого начала договорились с коллегами о том, что мы будем называть вещи своими именами и это касается, в том числе, деятельности правительства. Открытым должно быть все то, что должно быть открытым, то есть все то, что касается публичной информации, доступа к публичным учреждениям. Мы думаем сейчас даже как открыть доступ на территорию к правительству…

Но собственно заседание правительства не должно превращаться в шоу. И это очень важно, потому мы изменим формат проведения заседаний правительства и будем общаться с прессой по результатам этой работы. Мы сначала будем работать с министрами в нормальном режиме, который является адекватным положению в стране, на территории которой ведутся боевые действия. Это очень серьезная история, но после заседания правительства мы будем выходить к прессе и будем общаться с вами, сообщать о том, какие решения приняты, почему, и отвечать на ваши вопросы», – заявил Гончарук.