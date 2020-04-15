«Штабной корабль» ВМСУ оказался ни на что непригодным хламом

15.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинская армия тренировалась бросать гранаты и стрелять из автоматов и пистолетов в море с борта бывшей плавмастерской, ныне объявленной «штабным кораблем» ВМСУ «Донбасс», которую чуть более полутора лет назад удалось перевести из Черного в Азовское море.

Как заявили в пресс-службе ВМС Украины, накануне в Азовском море состоялось «экстренное приготовление корабля к бою и отражение атаки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Военный эксперт Института стран СНГ капитан 1 ранга Сергей Горбачев скептически оценил победные реляции ВМСУ.

«Донбасс» является на сегодняшний день и по своему статусу, и по своим возможностям общежитием и складом. Сомневаюсь, что судно может проводить какие-то работы, как плавмастерская оно было приведено в Азовское море именно для того, чтобы стать на мертвый якорь и, образно говоря, там и умереть. А вывели его именно для того, чтобы показать, что в Азовском море хоть что-то есть, и что-то может не ходить, как говорят моряки, а действительно плавать.

Это судно, если не ошибаюсь, изначально предназначалось как корабль управления, но для этого, видимо, у Украины нет ни технического оснащения, ни профессиональных кадров, поэтому кроме того, как плавать, судно больше ничего не может», – заявил Горбачев.