Шуфрич как Бабченко. Слухи об аресте непотопляемого депутата оказались сильно преувеличенными

В Киеве и Москве вновь вспомнили о старом пройдохе из ныне запрещенной ОПЗЖ Несторе Шуфриче. С утра вся российская «тележка» пестрела алармистскими анонсами: мол, Шуфрича арестовали! Многие «эксперты» с «политологами» успели разразиться по этому поводу пламенными спичами о том, какой принципиальный несгибаемый борец с майданизмом погиб в застенках киевской хунты.

Некоторые даже назвали закарпатского барыгу «личным врагом» нынешнего хозяина Банковой, которого тот до дрожи в коленках боится. У знакомых с украинскими реалиями людей такие оценки не вызывают ничего, кроме гомерического хохота. И весь этот коллективный плач по невинно замордованному Шуфричу сильно напоминал известное оплакивание погибшего Бабченко. Что гораздо печальнее, купились на эту наживку даже некоторые эксперты без кавычек.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Мне же изначально все это показалось весьма подозрительным. И я предпочел не бежать впереди паровоза, а обождать. И как выяснилось по итогу, правильно сделал. Когда туман расселялся, оказалось, что никто Шуфрича не арестовал и даже не задержал. К нему приходили с обыском – и то, по старому делу о «российской шпионской сети». Плюс, ему вроде бы вручили подозрение в государственной измене. Но об этом заявил советник Ермака грантоед Лещенко, а не органы. Так что эта информация еще нуждается в проверке.

«По выводам следствия, Шуфрич по заданию Сивковича [бывшего нардепа от ПР, подозреваемого в Киеве в работе на ФСБ] выступал на телеканалах Украины и России с целью распространения российской пропаганды и продвижения антиукраинской политики», – написал близкий к Турчинову и Порошенко киевский пропагандист и главред сайта «Цензор» Юрий Бутусов.

Для того чтобы понять, представляет ли Шуфрич какую-либо опасность для майданной власти, достаточно двух фактов: во-первых, он стал одним из тех регионалов, которые не только безболезненно пережили крушение Януковича, но и не пострадали при этом карьерно. Пока часть его коллег организовывала протесты на Юго-Востоке, Шуфрич сидел в путчистской Раде, легитимизируя личным присутствием и голосованием за штампуемые мятежниками законы свершившийся переворот.

После майдана, на фоне травли, преследований, посадок и даже убийств действительно принципиальных противников новой власти, Нестор Иванович спокойно избирался депутатом Рады, причем ДВАЖДЫ. И в последнем, ныне работающем созыве, даже получил жирную должность главы профильного комитета по свободе слова и информации.

Никак не повлияло на непотопляемость Шуфрича и начало СВО, после которого его партию запретили, фракцию в Раде распустили, у части коллег под нажимом отобрали мандаты, против другой части возбудили дела и выгнали из страны. А Шуфрич тем временем периодически даже мелькает в эфирах пропагандистского «национального телемарафона». Это не говоря про участие в возникшей на развалинах ОПЗЖ и патронируемой Ермаком «группе Бойко», играющей на подтанцовке у «слуг».

А во-вторых, у Шуфрича за эти годы не отобрали ни одного актива, и даже позволили создать мелкий, зато свой телеканал, не говоря уже о регулярных отлучках в не очень дружественную Венгрию – с разрешения руководства ВР и без препятствий на таможне. Что наш герой делал в Венгрии? Сам говорит, что лечился, а злые языки чешут, будто за имеющимися там активами нужен периодический личный присмотр.

После начала СВО редкий антироссийский документ в Раде не был поддержан голосом Шуфрича. Тут и утвержденный осенью прошлого года закон о фактической конфискации активов около 5 тысяч российских бизнесов на Украине; и обращение Рады в ООН с обвинениями России в «похищении украинских детей», и еще одно обращение – в ЮНЕСКО – о лишении России членства в этой организации.

Стоит подпись Шуфрича – среди прочих – и под документом, в котором украинский парламент призывает парламенты стран мира разорвать с РФ договора об избежании двойного налогообложения.

Тут и непризнание «псевдореферендумов» в новых регионах, и осуждение «массовой казни» азовцев в Еленовке и образование временной следственной комиссии по расследованию «фактов сексуального насилия, совершенных в результате вооруженной агрессии РФ» и поддержка «права на самоопределение народов Российской Федерации» и даже признание власти в РФ «преступной». Перечислять можно долго, думаю, и этого хватит.

Но больше всего поразило голосование Шуфрича в поддержку резолюции «Об Обращении Верховной Рады Украины к государствам-членам Организации Североатлантического договора (НАТО), Парламентской ассамблее НАТО касательно членства Украины в Организации Североатлантического договора» от 10 апреля 2023 года.

Напомню, речь идет о бывшем фронтмене блока «Не так!», который еще в 2006 году страстно агитировал украинцев против членства в этом самом НАТО.

Среди своих коллег по ОПЗЖ Шуфрич еще до СВО выделялся подчеркнутым миролюбием и уважением к политическим противникам на разнообразных ток-шоу. Особенный пиетет вызывала у него почему-то Юлия Тимошенко, которой он в одном из эфиров порывался целовать ручку, демонстрируя галантность.

Нестор Иванович по праву заслужил славу краснобая, который не лез в карман за громким словом, но по части дел его можно сказать «портфолио» было крайне скудным. Так, в роли главы парламентского защитника прессы он не остановил ни одной расправы над журналистскими коллективами уничтоженных властью телеканалов. Все свелось лишь к нескольким заседаниям возглавляемого Шуфричем комитета в формате «А поговорить?».

Ну а периодические стычки с наци-радикалами были той необходимой перчинкой, которая добавляла образу мужественности. Другое дело, что эти стычки походили на взаимовыгодный пиар по технологии «**бут друг дружку, а деньги в кружку». Но пипл ведь хавал, а все остальное – пофиг.

А уголовные дела? Кто в украинской элите не ходит под следствием в том или ином качестве – тот лох. Вот и Шуфрич проходит как свидетель по делу о шпионской сети и вроде бы (но это не точно) о госизмене.

Насчет госизмены сомнения подпитывает то, что все другие «госизменники» давно либо в СИЗО либо в бегах, в крайнем случае под домашним арестом изучают материалы дела, а этот – спокойно ходит на работу в Раду. Так не бывает.

А, да. Было еще скандальное уголовное дело против сына Шуфрича-известного киевского мажора. Но тот сам виноват – попал в ДТП и сбил человека. Так что не тянет это на политические репрессии.

Ну, а насчет ареста – небольшой ликбез. Даже в нынешней Украине, где страшную сказку на наших глазах делают былью, человека не могут сходу арестовать. Для начала его задерживают – на несколько суток, до избрания судом меры пресечения на длительный срок. И вот тогда уже возможно превращение задержания в арест.

Затык в том, что Конституционный суд Украины еще на заре правления Зеленского в 2019 году признал безальтернативный арест неконституционным. Ранее украинским прокурорам не нужно было обосновывать необходимость содержать подозреваемых в госизмене под стражей. Сейчас же придется обосновать, иначе арест могут заменить, например, домашним, а то и вовсе подпиской о невыезде, денежным залогом, личным обязательством или ношением электронного браслета.

Единственный вопрос, на который в сухом остатке хотелось бы знать ответ: как отреагируют в ПАСЕ, ОБСЕ и прочих организациях на обыски у главы парламентского комитета по свободе слова? Впрочем, пользы той свободе слова от деятельности Шуфрича – как с козла молока.