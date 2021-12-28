Шурыгин: НАТО срочно осваивает Украину, опасаясь не успеть из-за жесткого ответа РФ

28.12.2021  09:52 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Североатлантический альянс готовится вооруженному противостоянию с Российской Федерацией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны РФ.

Североатлантический альянс готовится вооруженному противостоянию с Российской Федерацией. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут...

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По их словам, проведенный специалистами анализ показывает, что военные структуры НАТО ведут активное строительство системы вооруженного противостояния России. Причем речь идет не об оборонительной доктрине, а о развертывании ударных наступательных систем, а также о выработке агрессивной наступательной стратегии.

В свою очередь военный эксперт Владислав Шурыгин обратил внимание на алгоритм действий НАТО.

«Безусловно, нет такой резкой подготовки к войне, как обычно происходит, когда конфликт дышит в лицо, но мы все последние годы видим такое выстраивание НАТО, когда медленно-медленно подбираешься и крадешься все ближе к глотке врага. Сначала альянс сдвинул свои политические решения в сторону России, затем они объясняли каждый следующий этап, что «мы тут немного полетаем, тут посадим пару самолетов, обозначим свое присутствие», – говорит аналитик.

Он подчеркнул, что за эти годы уже накопилась конкретная инфраструктура, пронизывающая бывшие советские республики, вступившие в НАТО.

«И остается только одна Украина, которую взялись уже осваивать по полной и ускоренно, боясь, что могут не успеть, и Россия даст достаточно жесткий ответ», – резюмирует Шурыгин.

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