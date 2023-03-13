Шурыгин рассказал, какую цель преследовал древний американский B-52 у российской границы

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Пролетевший над Балтийским морем неподалеку от Санкт-Петербурга американский стратегический бомбардировщик B-52 не представляет угрозы для российской ПВО, но США преследовали другую цель.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает военный обозреватель Владислав Шурыгин.

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«Сам по себе B-52, оказавшийся в этом регионе, — абсолютно беззащитная цель. Уже в начале 1980-х было понятно, что время таких бомбардировщиков как ударной силы самой по себе прошло. И они давным-давно перешли в состояние носителей крылатых ракет большой дальности. Это стало основным их оружием. В этом случае им не нужно заходить на территорию Европы. Обычно запуск проводится за полторы, а то и за две с половиной тысячи километров от цели», – пишет Шурыгин в «Известиях».

Он считает, что этот самолет стал для российской ПВО «прекрасной тренировкой».

«Мы вспомнили, как выглядят B-52 на экранах индикаторов, поработали с ним. Наши зенитчики и наши летчики, которых, скорее всего, поднимали с боевого дежурства, понаблюдали и потренировались. Насколько сложную цель представляет собой B-52? Если он оказался в зоне действия нашей ПВО, для нее он не цель, а мечта. Такой огромный сарай, который на экране индикатора выглядит, как большая блямба, еще в 1960-е годы перестал быть сколько-нибудь серьезной целью. Только во Вьетнаме было сбито множество самолетов этого типа», – напомнил эксперт.

По его словам, боевое применение таких самолетов имеет смысл только, когда они воюют против низкотехнологичных стран или против армий, у которых уничтожены ПВО.

Обозреватель считает, что американцы сделали таким полетом политический жест.

«Видимо, они решили дать своим союзникам понять, что вся мощь Америки, выраженная в самолете, сделанном в конце 1950-х годов, по-прежнему с Европой. И для внутриевропейской повестки такой шаг мог бы быть вполне удачным — там очень мало людей, которые способны адекватно оценивать военные стороны. Для всех остальных это был важный информационный повод. На Украине так вообще ликование и счастье: Смотрите, Америка к нам даже свой стратегический бомбардировщик послала на поддержку». Так что цель, скорее всего, достигнута», – резюмировал Шурыгин.