Шурыгин: В новогоднюю ночь готовится массированный удар по России «украинскими» дронами

Украина готовит массированный удар дронами-камикадзе по территории России. Об этом в своем блоге пишет российский военный эксперт Владислав Шурыгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так эксперт прокомментировал статью американского издания «The Washington Post», в котором обозреватель Макс Бут призывает «дать Украине возможность нанести удар по каждому сантиметру оккупированной Россией территории».

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«Один представитель администрации сказал мне, что, если у украинцев появятся истребитель F-16, они смогут бомбить Москву. Однако администрация Байдена слишком ограничивает поставки… США должны разрешить Украине более эффективно наносить удары по российским линиям снабжения и базам. Такие удары, в свою очередь, сделают возможными будущие наступления, которые могут положить конец СВО», – пишет в своей статье Бут.

По мнению Шурыгина, сейчас на территории восточной Европы производятся беспилотники на базе разработанных Украиной БПЛА, но с использованием западных комплектующих. Их «презентация» может состояться уже в новогоднюю ночь.

«Если проанализировать всю поступающую информацию, а также резкую смену западной риторики о праве Украины наносить удары по территории России, то можно с уверенностью утверждать, что Украина начала производство нескольких видов барражирующих боеприпасов с дальностью от 100 до 800 километров и мощностью от 10 до 70 кг.

Дроны «камикадзе» созданы при активном содействии американских инженеров и конструкторов на базе уже разработанных Украиной БПЛА на элементной базе и с использованием агрегатов американского и европейского производства.

Само производство развернуто на территории одной из стран восточной Европы. Сейчас идёт численное накопление этих дронов для фронтовой «презентации» этих БПЛА.

Можно предположить, что таковая может состояться в новогоднюю ночь, и что атаке подвергнется целый ряд объектов инфраструктуры европейской части России. Такая атака, по замыслу украинского командования, должна стать полноценным ответом на российские ракетные удары по украинской инфраструктуре. Будем готовы!» – пишет Шурыгин.