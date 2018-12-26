Сигнал Киеву: Россия начинает масштабные учения на границе с Украиной

26.12.2018, Москва, Михаил Рябов

На фоне сообщений об угрозе военных провокаций Киева российская армия начинает масштабные учения на юго-западном направлении, пишет сегодня «Независимая газета».

«Вполне вероятно, что впервые за все постсоветское время большинство воинских частей, дислоцированных на юго-западном стратегическом направлении, встретит 2019 год не на зимних квартирах, а в поле.

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Вчера в штабе Западного военного округа (ЗВО) сообщили, что на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях в ближайшие семь недель будут проведены учения и тактико-огневые занятия. В ходе них «подразделения ЗВО освоят новые приемы ведения тактических действий на поле боя».

Данные маневры выглядят очень масштабными, поскольку в них «задействованы 600 единиц боевой техники и более 3 тыс. военнослужащих». В том числе совершенствовать боевую выучку будут экипажи и расчеты танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров БТР-82А, артиллерийских систем «Нона-СВК», Мста-Б, Мста-С, БМ-21 «Град», «Торнадо-Г» и т.д.

В то же время различные виды мероприятий, связанных с повышением боевой выучки и готовности войск, проводятся и в Южном военном округе», – пишет газета.

«Аналогичные маневры проводят боевые корабли и катера Черноморского флота, а также авиация. В частности, сейчас большинство кораблей ЧФ сконцентрированы вблизи Крыма. А расположенный вблизи Севастополя военный аэродром Бельбек пополнился эскадрильей современных истребителей Су-27СМ и Су-30М2», – уточняет издание.

«Размещение подразделений ЗВО и ЮВО на долгое время (почти два месяца) на полигонах в палатках и землянках говорит о серьезности ситуации на российско-украинской границе», – уточняется в публикации.