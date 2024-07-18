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Бежавшие после начала СВО в Грузию украинцы и российские либеральные релоканты за два года нивелировали все достижения 20-летней политики по истреблению русского языка в стране.

Об этом в интервью журналистке Светлане Пикте заявил грузинский политический аналитик Арчил Сихарулидзе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На протяжении последних 20 лет определённые круги пытались максимально уничтожить русский язык как язык, употребляемый в Грузии. Но, благодаря украинским релокантам, мигрантам, русский язык стал номером первым среди иностранных, он стал ведущим. А благодаря ещё и русским либеральным релокантам, которые приехали, он только укрепился. Это парадокс нашей жизни и политики, никогда не говори никогда. Если я два-три года назад русский слышал еле-еле, то благодаря украинским и русским мигрантам… а грузины на украинском говорить не будут – и не собираются тратить на это время», – сказал Сихарулидзе.

«Я вам скажу, украинцы сами не собираются тратить время на украинский язык», – отметила Пикта, которая была вынуждена покинуть родной Киев под давлением бандеровцев.

«Как гражданин Грузии могу сказать, что это их дело. Но поскольку в Грузии есть этнические меньшинства – армяне, азербайджанцы и многие другие, для которых общий язык русский, к ним добавились релоканты из Украины и России, и вместо того, чтобы русский пропал, он, по сути, стал…вы просто выйти на улицу не можете, чтобы там русской речи не было слышно. Во всех школах, везде появились украинцы, русские. Вот это гениальность Истории. Война привела к тому, что вместо исчезновения русского языка, русский язык стал ещё более актуален, а не другие языки», – добавил грузинский политолог.