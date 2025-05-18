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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский дал интервью немецкому изданию Tagesspiegel, в котором прокомментировал прямые переговоры между Украиной и Россией и перспективу их продолжения. По убеждению польского дипломата, войну на Украине можно закончить и без участия президента США Трампа.

«Переговорный процесс на этом этапе является проверкой намерений Москвы. Если Россия не соглашается на прекращение огня или предъявляет возмутительные требования, это подтверждает нашу точку зрения о том, что Путин не готов к миру» , – заявил глава польского внешнеполитического ведомства.

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На вопрос интервьюера о том, какие уступки со стороны Украины могли бы быть «приемлемыми» для Киева, Сикорский ответил:

«Я не имею права это комментировать. Это может решить только Украина».

Зато, по мнению Сикорского, участие президента США Дональда Трампа для достижения мира в Украине не обязательно. Правда, предложенная Сикорским альтернатива не очень убедительна.

«В конце концов, речь идет о российском вторжении в Украину. Россия могла бы закончить войну через пять минут, отступив к международно признанной границе», – убеждает он. Не обьясняя, зачем России, имеющей сейчас преимущество на поле боя, прекращать боевые действия в одностороннем порядке и отступать.

Еще одна из идей Сикорского состоит в том, что закончить войну мог бы Китай. Правда, говоря об инструментарии Пекина Сикорский не оригинален. И ничего кроме пропаггадистских клише вроде «поставить Путина место», не предлагает. Как и не обьясняет мотивации Пекина: зачем ему давить на РФ с целью прекращения войны, если в случае ее финализации на условиях Запада, следующий, за кого возьмутся поьелители – будет сам Китай.

«Россия является экономическим вассалом Китая. Поэтому если бы Пекин пригрозил Москве торговым эмбарго, то была бы вынуждена подчиниться. Однако, сейчас все выглядит не так. Путин тянет время. Он серьезно настроен подчинить себе всю Украину. Он по-прежнему уверен, что может победить. На суше Россия добивается незначительного прогресса и теряет десятки тысяч солдат. Украина одержала победу на Черном море», – заявил Сикорский.

В этих условиях глава польского внешнеполитического ведомства призвал «продолжать поддерживать Украину до тех пор, пока Россия не придет к выводу, что вторжение было ошибкой и что она не сможет достичь своих целей приемлемой ценой».

На самом деле это тупиковый путь, банкротство которого мы видим на практике. Выстрелив себе в ногу антироссийскими санкциями, Европа за три года ни в чем не убедила Москву, кроме, разве что, собственной недоговороспособности.