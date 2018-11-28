28.11.2018, Симферополь,   Михаил Рябов
 
Криминал, Крым, Россия
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Силовики провели обыск у «свидомой» в Крыму

Российские силовики сегодня утром провели обыск в квартире у представительницы «Украинского культурного центра в Крыму» Галины Балабан, которая ранее проводила украинские акции в Симферополе.

«…У нее изъяли всю технику и цифровые носители, и отпустили…По словам Галины Балабан, причиной обыска, озвученной силовиками, послужила публикация в социальной сети «Вконтакте», носящая, якобы, экстремистский характер», – сообщил ее находящийся в Херсоне единомышленник Михаил Батрак.

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Напомним, что шеф Балабан, руководитель «УКЦ» Леонид Кузьмин покинул Крым в конце лета 2017 года. Он заявил, что получил анонимные СМС с угрозами ареста.

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