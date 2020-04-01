Симферопольский аэропорт готовится принимать эвакуированных

01.04.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Международный аэропорт Симферополь может начать прием самолетов с гражданами Российской Федерации, эвакуированными из-за рубежа.

Об это на совещании штаба по противодействию коронавирусу заявила глава Роспотребнадзора по региону Наталья Пеньковская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Пеньковской, также в порт Ялты зашло судно из Греции, на борту которого были два гражданина РФ, которые будут отправлены на обсервацию.

«Дополнительно к этому… все лица, которые пребывают из-за рубежа, они в месте пересечения государственной границы, в пункте пропуска в этом регионе помещаются в обсерватор. На сегодняшний день решения о том, что такие борты будут садиться на территории Международного аэропорта Симферополь пока нет, но наша обсервационная мощность должна быть готова к развёртыванию на этот случай», – заявила Пеньковская.

Напомним, сегодня в Крыму зарегистрированы 16 случаев инфицирования коронавирусом нового штамма.