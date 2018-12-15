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Символично: Рядом с местом проведения фейкового собора начался пожар
В Киеве рядом с Софиевской площадью, где в древнем соборе проходит организованный режимом Петра Порошенко фейковый «объединительный собор», загорелся один из торговых павильонов.
Фотографию опубликовал экс-депутат Верховной Рады Василий Горбаль, отметивший символизм происходящего.
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Дело в том, что «объединительный собор» проходит в закрытом режиме – свезенная массовка лишь стоит на морозе у стен Софийского собора в ожидании известия об избрании главы новой церковной структуры, подчиняющейся Стамбулу.
Аналогично в Ватикане в закрытом режиме верхушка Католической Церкви избирает нового Папу Римского. В этом случае из трубы Сикстинской капеллы может быть либо черный, либо белый дым – обозначает он удачный или неудачный исход голосования.
«Дым пошёл. Не белый», – прокомментировал Горбаль фото из Киева.
Метки: Автокефалия, Василий Горбаль
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