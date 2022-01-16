Символично: В Тернополе ветер разорвал баннер с Бандерой, в Харькове – флаг Украины

16.01.2022  00:49 (Мск), Тернополь,
Тарас Стрельцов.  
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Галичина, Дзен, Политика, Россия, Украина, Харьков
Новости Украины

Шквальный ветер разорвал установленное на здании Тернопольского облсовета огромное полотно с изображением почитаемого на Западной Украине главаря ОУН, гитлеровского коллаборациониста Степана Бандеры.

Фото и видео инцидента опубликовали местные социальные сети и СМИ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Шквальный ветер разорвал установленное на здании Тернопольского облсовета огромное полотно с изображением почитаемого на...

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«Баннер с изображением Степана Бандеры в Тернополе 14 января разорвал на части сильный ветер. Из-за этого уже утром 15 января баннер Степану Бандере работники сняли с помещения областного совета. Отметим, что баннер, который вывесили на здании Тернопольского облсовета, занесли в Книгу рекордов Украины. Его размер – 20 на 11 метров. Его вывесили по случаю 113-летия со дня рождения лидера Организации украинских националистов», – говорится в сообщении тернопольского издания «Галас».

При этом депутат местного облсовета Богдан Бутковский заверил, что «со временем его поклеят, и он будет как новый». Народный избранник пообещал что, уже к концу января полотнище с Бандерой вернётся на административное здание.

Интересно, что практически одновременно из Харькова пришло сообщение о том, что ветер разорвал надвое желто-синий украинский государственный флаг (в годы Великой Отечественной войны такую символику использовали гитлеровские коллаборационисты на оккупированных территориях УССР).

«Любители тайных смыслов видят в этом знак:  скоро так будет и с Украиной. А помните падение флагштока в Херсоне, раздавившего лексус чиновника, ответственного за его установку. А в Киеве флагшток долго был в позе Пизанской башни. Ну и самый главный знак был на инаугурации Зельца в 2019 году, когда солдат уронил его удостоверение.

Знаков было много, но ни один пока не реализовался. Чтобы символы становились пророческими, нужен кто-то, кто их таковыми сделает. Помните слова Грея из «Алых парусов» о том, как делается чудо?

А случится ли что-то в ближайшее время, мы узнаем лишь после того, как главнокомандующий вооруженных сил РФ вернется из запланированного важного визита в Китай.

Изнутри Украина не распадется, сколько бы ни рвалось флагов, ни падало флагштоков и удостоверений Зельца. А внешняя сила, способная тут что-то изменить, есть только одна», – комментирует юрист Татьяна Монтян.



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