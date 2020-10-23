23.10.2020, Харьков, Максим Карпенко
 
Украина
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Символика ЛНР поставила на уши украинскую погранзаставу


В Харьковской области пограничники задержали жителя ЛНР, который перевозил запрещенную на Украине литературу и символику республики.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инцидент произошел накануне на пропускном пункте «Гоптовка» в Харьковской области. 45-летний гражданин Украины пытался провезти с собой Конституцию ЛНР, топографические карты, газеты, выпущенные в республике и буклет с описанием государственной символики ЛНР.

«Мужчина рассказал, что ехал в гости к родителям, а также подать документы для получения паспорта гражданина Украины для выезда за границу. А печатную продукцию якобы приобрел по просьбе знакомого в одном из киосков Луганска, которую должен был передать ему в Лисичанск», – говорится в сообщении.


Интересно, что задержанного передали украинским полицейским по подозрению в нарушении статьи 436-1 УК Украины, которая называется «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».

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