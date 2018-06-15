15.06.2018

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Синдром «Крымненаш» российской либерды

Пошёл пятый год со дня воссоединения Крыма с Россией. Казалось бы, воды утекло предостаточно, чтобы свыкнуться с мыслью, успокоиться и продолжать жить дальше. Тем более, что на вопрос «Чей Крым?» однозначно отвечают законы Российской Федерации, в том числе и положение Конституции, основного закона страны, от 21 марта 2014 года.

Понятное дело, когда попоболью о статусе Крыма терзаются свидомые громадяне и руководство Украины. Для них это вопрос принципиальный: всё, что попало в состав Украины, должно пропасть в ней, как в космической «чёрной дыре». Понадкусуем, сгноим, но клятым москалям обратно ничего не отдадим! Ибо соборность, унитарность и синдром брошенной жены – понадусе и СУГС!

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Понятно, почему так болят сердца за Крым у «наших западных партнёров»: в воссоединении разодранных в 1991 году российских территорий им видится призрак восстановления великого и ужасного СССР, из-за которого им приходилось соблюдать правила игры в геополитике и нести неприятные расходы на внутренние социальные нужды, чтобы в перспективе не получить штык в тугое пузо от своих же пролетариев.

Но вот какой синдром связан с Крымом у российских либерашечек, кроме подросткового гормона противоречия? Вроде, ценителям слезинки ребёнка надо радоваться, что страна приросла людьми и территорией, да ещё новые соотечественники избавлены от расправы по одесскому и донбасскому сценарию. Санкции? Так они не с Крыма начались и нависали над Россией дамокловым мечом, начиная с пресловутого «списка Магнитского». Крымская весна стала только формальным поводам для санкций. Или злоба на небольшой симпатичный полуостров возникла от острой нехватки хамона с пармезаном в либеральном организме?

Фиг поймёшь, сплошной детский зуд в прямой либеральной кишке: «сделайте мне приятное – отдайте Крым назад – и знать ничего не желаю». В общем, отрицание российской принадлежности Крыма стало устойчивым маркером «свой – чужой» в среде российской либерды. По нему «свой своего познаша», как собаки вынюхивают под хвостами друг у дружки при встрече.

Процесс вынюхивания под хвостами обрел форму диагноза, потому что российские либерашечки своей провокационной фрондой «Крым не наш!» порой не просто садятся в ореоле брызг и аплодисментов заединщиков в глубокую лужу, но и умудряются вывалять в дёгте с перьями собственное реноме, и даже нанести ущерб собственному бизнесу.

Вот, например, совсем недавно, 6 июня, вице-президент банка «Открытие» и сооснователь банка «Точка» Яна Ганник легкомысленно выложила на своей страничке в Фейсбук текст о том, что среди вопросов, задаваемых ею на собеседовании претендентам на вакантное место в банке, имеется «платиновый» пункт «Чей Крым?». Если претендент отвечает: «наш», или начинает слезать с темы, то ему даётся от ворот поворот. «Вате не место в приличном либеральном заповеднике!»

На минуточку: девушку, занимающую руководящую должность в банке интересуют не столько профессиональные данные соискателя, сколько его политические взгляды.

И не важно, что за подобный вопрос где-нибудь у «наших западных партнёров» подобную любознательную душечку оперативно и жёстко вывернули бы мехом внутрь, как следует оштрафовали и выгнали из профессии с волчьим билетом. Бегала бы потом никому не нужная любительница КВН на рабочем месте, переосмысливая жизненные ценности и оттачивая мастерство задавать вопросы к месту.

И только «кровавая гэбистская» российская власть зачем-то продолжает цацкаться с зарвавшимися гадёнышами из пятой колонны.

К счастью, помимо государства, существует и общественное мнение. Вытекший на страницы Фейсбук сок воспалённого мозга Ганник вызвал взрыв возмущения со стороны людей с иной точкой зрения. Барышня ещё не успела сообразить, в какую грязь она вляпалась со своим провокационным постом, принявшись вместе с единомышленниками признаваться в своей общечеловеческой ненависти к «вате».

В результате, в ленту Ганник стали поступать и шириться сообщения пользователей «забираю деньги и прекращаю обслуживание в вашем банке». Люди также интересовались: принимает ли Ганник на хранение в свой банк любые деньги, включая сторонников «Крымнаша», или предпочитает банкноты исключительно либерального происхождения?

Силами туповатой вице-президента, перед банком «Открытие» замаячил неиллюзорный ребрендинг в банк «Закрытие».

Небольшая справка. Банк «Открытие» переживает в данный момент непростое время: в 2017 году он проходил через процедуру финансового оздоровление под управлением ЦБ. И не только банк – весь холдинг «ФК Открытие», приносивший одни убытки в последнее время. В 2018 году банк надеется получить первую прибыль. Яна Ганник – вице-президент убыточного банка. Вместе с топ-менеджерами лишённого лицензии ЦБ «Банк-24» девушка организовала при банке «Открытие» виртуальный банк «Точка», без собственных отделений и хранилищ. Работа с клиентами ведётся по интернету, либо через выездных специалистов. Ганник в «Точке» – директор по маркетингу.

Но и с «Точкой» всё не так просто. Контингент заведения работает по новомодной схеме аджайла (Agile) и холакратии, иногда называемой «упорядоченный хаос». Из схемы полностью исключены консервативные методы управления, вроде начальников, деления на отделы, служебных инструкций и всего такого прочего. Собирается коллектив молодняка, пишет основные обязанности на стикерах, устраивает в процессе веселуху и драйв. Либеральненько и с огоньком.

Отзывы клиентов об аджайл-холакратии «Точка» не самые блестящие. Клиенты сообщают о приезде малолетних финансовых экспертов (возрастом до 25 лет) с обострённым чувством собственного величия, делающих клиенту огромную честь управлять его финансами. «Растопи наши сердца – и мы будем работать с тобой!», – таков неофициальный девиз заведения.

И вот на это всё вице-президент Ганник навалила дополнительную, огромную, портящую имидж, кучу.

В процессе, помимо перспективы потери клиентской базы, перед разбушевавшейся вице-президентшей замаячили визиты трудовой инспекции и проверка по линии правоохранительных органов по статьям 136 УК РФ (дискриминация человека из-за его убеждений, что карается штрафом, принудительными работами, запретом занимать руководящие должности, а то и тюремным сроком, в зависимости от последствий) и 280.1 УК РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершённые с использованием интернета, наказываются штрафом, запретом на деятельность, исправительными работами или тюремным сроком до пяти лет).

И вот только тогда не на шутку перепугавшаяся Ганник потёрла свой «платиновый» пост и разразилась путаными объяснением «я совсем не то хотела сказать». Вышло ещё хуже, поскольку все имеющие глаза в придачу к мозгам, всё правильно поняли, а наиболее сообразительные успели и скрин оригинального сообщения банкирши сделать.

Теперь, оказывается, владычица «Открытия» принимает на работу в банк людей независимо от их политической позиции, любит свою страну, уважает её законы, твёрдо стоит на позициях «Крымнаша», хотя и резко против агрессии. И провокаторов тоже.

Тем не менее, вопрос «Чей Крым?» по-прежнему остаётся у дамочки в вопроснике для собеседования с претендентами. Дескать, «неважно, какой будет ответ. Главное, чтобы он был». Девушка оставляет пунктик, чтобы «экстремизм не прошёл». В остальном, её вопросник «неправильно интерпретировали».

Немудрено, что банк «Открытие» попал под санацию ЦБ, раз там на собеседовании включают аналог игры «Барыня прислала 100 рублей», в которой ключевым правилом является «чёрное и белое не берите, да и нет не говорите».

Может, одно небольшое уголовное дело со штрафом и мытьём общественных туалетов поможет разгрести помойки в головах российской либерды? Это ведь не только Крыма касается.

И вообще, правильный ответ на вопрос при приёме на работу «Чей Крым?» должен звучать так: «на работе я занимаюсь работой, а не политикой». Dixi.