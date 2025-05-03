Ситуация для ВСУ снова ухудшается. Россия идет в наступление

Российская армия снова активизировала наступательные действия на разных участках фронта.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация на фронте остается очень острой, и она последние недели начала ухудшаться. Я говорил вам и предупреждал о том, что, когда пойдет «зеленка», российские силы пойдут в наступление и, похоже, этот процесс мы сейчас наблюдаем. Об этом говорит нам и Сырский, командующий ВСУ, это де-факто фиксируют и военные на поле боя.

Российская армия пытается наступать сразу по нескольким направлениям, используя «зеленку», используя то, что стало возможным подкрасться ближе к позициям ВСУ незаметно для дронов, незаметно для систем наблюдения. Выросло как минимум на треть, а то и больше, может быть даже наполовину количество штурмовых действий российской армии. За последнюю неделю захвачен 31 квадратный километр украинской территории и фактически Россия еще раз ополовинила украинское присутствие в Курской области, хотя карты еще его отмечают», – заявил Бортник.