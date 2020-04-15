Ситуация на Украине приобретает неуправляемый характер

15.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Падающий рейтинг президента Украины Владимира Зеленского сыграет на руку его оппонентам, но не улучшит жизнь украинцев.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Беспомощность и некомпетентность Зеленского и его «слуг» ведут к дальнейшему падению рейтингов общественного доверия. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Меньше чем за год «соросята» и авантюристы, поставленные президентом Украины у руля страны, не только провалили все задачи, которые были обозначены в качестве приоритетных в предвыборных выступлениях и инаугурационной речи Зеленского, но и привели к развалу экономики, остановке предприятий, дальнейшему разрушению социальной сферы, в частности.

Особый удар был нанесен сферам образования и здравоохранения. Последнее сделало Украину практически беззащитной в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Преддефолтное состояние и необходимость новых заимствований у МВФ привели к принятию навязанных извне законов», – заявил Муратов.

Он отметил, что в результате украинцы на себе ощущают снижение уровня жизни, что в свою очередь отражается на рейтинге действующей власти.

«При этом президент и его команда настолько дискредитировали себя, что голоса поддержки перетекают даже к их одиозным оппонентам, запятнавшим себя всеми мыслимыми и немыслимыми способами, – к Порошенко и Авакову», – подчеркнул общественник.

«Зеленский, который обманул избирателей и пришел к власти как антипод Порошенко, на деле оказался самым верным продолжателем его политики – войны на территории Донбасса, дискриминации русского языка, продажи земли, вредоносных реформ в социальной сфере и многого другого из того, против чего голосовали граждане Украины. Одновременно с этим непрофессионализм команды Зе привел к тому, что власти все меньше контролируют текущую обстановку, ситуация приобретает неуправляемый характер, что ведет к окончательной потере Украиной суверенитета и государственности», – добавил Муратов.