17.09.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
беспредел, нацизм, Общество, Политика, Права человека, Происшествия, Россия, Скандал, СМИ, Украина
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«Ситуация не улучшается» – украинских журналистов бьют всё чаще и сильнее


На Украине чрезвычайно высок уровень насилия против журналистов и препятствования свободе слова. Со временем ситуация лишь ухудшается.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила заместитель главы Офиса Совета Европы на Украине Алёна Литвиненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, уровень физической агрессии против журналистов на Украине не снижается в последние годы, о чём свидетельствуют мониторинги гражданских организаций, в частности Института массовой информации.

Так, соответственно с барометром свободы слова, с начала 2020 года ИМИ зафиксировал 137 случаев нарушения свободы слова, 75 случаев препятствования профессиональной деятельности, 14 случаев избиения журналистов, и 13 случаев угроз.

И, в сравнении с предыдущими годами, к сожалению, статистика не меняется в лучшую сторону», – заключила она.


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