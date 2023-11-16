Ситуация под Авдеевкой катастрофически тяжелая для Украины – Золотарев

Анатолий Лапин.  
16.11.2023 17:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Ситуация под Авдеевкой сегодня критически тяжелая для ВСУ. Вслед за ней могут посыпаться Краматорск и Славянск, а это чревато обрушением всего фронта.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация под Авдеевкой сегодня критически тяжелая для ВСУ. Вслед за ней могут посыпаться Краматорск...

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«Сейчас «вагнеровцев» нет, воюют мобилизованные, но, тем не менее, пусть ценой очень больших потерь, но продавливают оборону. Вопрос в другом – я неоднократно приводил пример, когда при дефиците боеприпасов Красная Армия долбилась в оборону группы армии «Центр» подо Ржевом, там действительно умывались кровью без серьезных результатов.

Когда ситуация в 43-44 году кардинально изменилась, пошел ленд-лиз, взрывчатые вещества, присадки к порохам – изменили кардинально ситуацию по боеприпасам, и оборона у немцев при всей стойкости и профессионализме Вермахта начала трещать. Точно так же и тут – когда на 10 вражеских снарядов один наш, это вопрос времени. Тем более, что по последней информации Deep State, продвигаются в сторону Степового, просто какая будет цена.

Если предыдущий город не имел столь важного значения, то потеря Авдеевки – я не знаю, готовят ли там еще одну линию обороны, но, чтобы не получилось, что вслед за Авдеевкой посыплются Краматорск, Славянск – с катастрофическими для фронта последствиями. Но под Авдеевкой ситуация критически тяжелая», – заключил Золотарев.

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