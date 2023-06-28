Сивков ждёт повторения мятежа через два-три месяца

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Засевшая в Москве группировка предателей, которая ждала эскалации мятежа Евгения Пригожина, не была зачищена, и через несколько месяцев может устроить своё восстание.

Об этом в эфире канала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Москве их ждали. Причём их ждали две деструктивные группировки. Одну из них ФСБ частично уничтожила, это украинские гуровцы и сбушники. Но группировка, которая являлась главным выгодоприобретателем, которая должна была брать власть на плечах господина Пригожина, потому что совершенно чётко он использовался как таран, она оставалась незыблемой. Она никак себя не проявила», – сказал Сивков.

Он добавил, что если в ближайшие дни российские спецслужбы не зачистят пятую колонну, то в самом ближайшем будущем мятеж повторится.

«Вывод очень простой – если в ближайшие день-два не начнётся массовая зачистка пятой колонны, а она, скорее всего, не начнётся, через два-три месяца ждём повторения подобных событий. Только подготовлено будет более тщательно, и проведено будет более организованно. Отсюда вытекает важный вопрос – порядочным и честным людям надо быть готовыми к тому, чтобы предотвратить подобное развитие ситуации. В первую очередь, это поддержать президента», – добавил эксперт.