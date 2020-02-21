Скандал с эвакуацией украинцев из Китая погромом под Полтавой не закончился
Вчерашний скандал с эвакуацией украинцев из Китая погромом в Полтавской области не закончился, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Вчера министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, чтобы успокоить разъяренную толпу местных жителей, решила «подать пример» – заявила о готовности провести 2-недельный карантин в санатории вместе с украинцами из Китая.
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Однако уже сегодня стало известно, что Скалецкая в санатории отсутствует. Чиновница, якобы, уехала продолжать убеждать местных не поддаваться панике. При этом утверждалось, что сама Скалецкая разносчиком коронавируса быть не может, поскольку общалась только с некоторыми медицинскими сотрудниками, а живет не в комнатах санатория, а в некоем «отдельном домике».
«Скалецкая сбежала из карантинного центра в Новых Санжарах. Та, которая вчера обещала провести с украинцами из Уханя две недели. Ну гребанные аниматоры. В отставку, клоунесса!» – возмущается политолог Тарас Березовец.
(Чуть позже, после гневных комментариев, Скалецкая опубликовала снимок, свидетельствующий о возвращении к эвакуированным, заверив, что именно оттуда будет дистанционно руководить министерством).
Сами эвакуированные из Китая показали условия, в которых им предстоит провести 14 дней. Это маленькие номера с дешевой сантехникой и мебелью, где ремонт проводился, наверное, еще в советские времена.
Соответствующий ролик опубликовала в своем Instagram одна из девушек, поселенных в санатории (внимание, ненормативная лексика!).
Тем временем, обстановка в селе, где вчера жгли покрышки и забрасывали прибывшие автобусы кирпичами, стабилизировалась. Сообщается, что отпущены 23 из 24 задержанных накануне участников беспорядков. За решеткой остается обвиняемый в нанесении серьезной травмы полицейскому, которому камень попал в голову.
Правда на утро после беспорядков в местную школу не пришла половина учащихся.
Депутаты Полтавского облсовета собрались сегодня на экстренную сессию. Там планировали, явно пользуясь поднятым шумом, принять обращение к Киеву с требованием выделить 300 млн гривен области для достройки противотуберкулезного диспансера и обустройства карантинных боксов. Однако проект постановления не набрал необходимого числа голосов.
Представитель Минздрава заявил, что эвакуированные из Китая не были направлены в элитную клинику Феофания под Киевом, где обычно лечатся депутаты и чиновники, поскольку, якобы, свободные места там заняты ранеными воинами АТО.
К тому же, речь идет не о карантине, а об обсервации – т.е. о наблюдении за людьми, которые не имеют симптомов болезни. Поэтому никаких мер вроде строгого оцепления территории в Полтавской области не нужно. Из-за опасений местных жителей власти согласились обрабатывать канализационные стоки из санатория, хотя и заверили, что коронавирус передается только воздушно-капельным путем.
Губернатор Олег Синегубов предостерег, что власти Украины рассматривают беспорядки как провокации неких сил, которые стояли за организацией протестов.
Он назвал их «определенными бизнес и политическими группировками», которые стремятся «коррупционные схемы», а потому «перешли к открытой дестабилизации, антигосударственной деятельности, угрожающей нацбезопасности».
Имена кукловодов протестов Синегубов, впрочем, называть не стал.
Интересно, что спикер облсовета Александр Биленький, в отличие от губернатора, наоборот возложил вину за протесты на власти, которые, по его словам, анонсировали прибытие автобуса через СМИ Киева, не потрудившись успокоить население об отсутствии угрозы заражением коронавирусом.
Спасибо!
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