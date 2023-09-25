«Скажем прямо: это публичная пощёчина и унижение» – Илларионов о визите Зеленского в США

МИД Украины и украинское посольство в США полностью провалили визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

Об этом на канале «Дикий live» заявил бежавший в США экс-советник президента России Владимира Путина экономист Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Решена ли была какая-либо сколько-нибудь серьёзная проблема в деле оказания военной помощи Украине во время этого визита? Нет, не решена ни одна. То есть – не было решено ни финансирование военной помощи на следующий год, ни на следующие годы, если эта война затянется надолго, ни о стратегической программе вооружения Украины, ни о вступлении Украины, допустим, в НАТО, ни о подписании двустороннего военно-стратегического договора между Украиной и США, ни о разблокировании ленд-лиза, который действует уже более 16 месяцев, но действует только на бумаге, ни в поставках даже тех видов оружия, по поводу которого говорили в течении более года – ракет ATACMS, самолётов F-16, дальнобойного оружия, стратегических ракет, баллистических ракет, «оружия возмездия», создания военно-промышленной базы на территории Украины, на территории партнёров, развёртывания военного производства на территории США, которое могло бы оказывать необходимую помощь Украине. Что угодно назовите, любой сколько-нибудь важный или менее важный вопрос военной помощи, который обсуждался в течении последних 19 месяцев, который обсуждался последнее время. Ответ: ни один вопрос не решён», – констатировал Илларионов.

Однако особенно на беглого либерала произвел впечатление отказ Владимиру Зеленскому в возможности выступить перед конгрессом США.

«Более того, произошла, прямо скажем так, просто пощёчина, поскольку согласованное ранее выступление президента в нижней палате, палате представителей, было отменено в последний момент. То, что Маккарти это сделал (спикер палаты представителей Кевин Маккарти отказал Зеленскому в выступлении, объяснив это нехваткой времени – ред.), он сделал это в последний момент. Это было согласованно в программе визита, если он это сделал, значит, произошло что-то в последний момент, которое заставило, вынудило, подвигло Маккарти сделать этот шаг. Можно прямо сказать: если в самый последний момент такой важнейший элемент программы участия президента во встречах на высшем уровне в стране, являющейся важнейшим партнёром Украины во время войны, это произошло, то это провал тех, кто готовил этот визит. Прямо скажем, это провал. Это значит, они не предусмотрели одного, другого, третьего. Это было согласовано, запланировано, об этом все говорили, это ожидалось. Соответственно, организатором этого визита с украинской стороны является, прежде всего, посольство Украины в США и посол Украины в США», – сказал нацпредатель.

Также он отдельно указал на то, что отказ был озвучен публично.

«Причём, он был отменён не дипломатическим способом – за неделю, за две, пусть даже за несколько дней до начала визита, пусть даже во время визита, но без привлечения публичного внимания, такие случаи бывают, они тоже неприятные, они тоже свидетельствуют о каких-то проблемах, но, тем не менее, это не является столь публичным ударом, публичной пощёчиной, по сравнению с тем, если это происходит в самый последний момент и приходится делать публичное заявление, объяснение, почему это не произошло. Понятно, что те объяснения, которые предложил Маккарти, являются несерьёзными – нет времени, заняты. Эти объяснения только добавляют такого унизительного характера», – сокрушался Илларионов.