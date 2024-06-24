Скориков предположил, на что делалась главная ставка в начале СВО

Любовь Смирнова.  
24.06.2024 19:41
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 145
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Ключевая ставка на старте СВО была на переход Вооруженных сил Украины на сторону РФ и мощное российское лобби в Верховной раде.

Такое мнение «Форпосту» высказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ключевая ставка на старте СВО была на переход Вооруженных сил Украины на сторону РФ...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Я могу, конечно, только догадываться. Всё-таки – это военные тайны, в которые мы не посвящены, что расчёт был на действительно такой молниеносный удар, от которого в течение месяца украинская власть либо сбежала, поэтому туда ехал обоз известных политических деятелей, бывших украинских граждан –  Олег Царёв, Игорь Димитриев, Владимир Олейник и многие другие. Либо, если бы сопротивление всё-таки оказывалось, но Запад принудил бы к каким-то переговорам, то мы бы довольствовались малым: Донбасс и, может быть, те территории, на которые зашли.

Ключевая ставка, на мой взгляд, была именно на переход офицерского состава Вооружённых сил Украины на нашу сторону», – отметил он.

Такая тактика могла основываться только на данных внешней разведки – расчет на переход офицерского состава и «переобувание в воздухе» Верховной рады, которая бы оставалась легитимным органом и присягнула бы новой власти.

«Также, на мой взгляд, (расчет) на некий страх Запада, на невмешательство Запада. И здесь мы всё-таки ошиблись.

Сейчас всё это становится очевидно, после интервью того же главы украинской делегации на стамбульских переговорах Арахамии, который говорит: ну, да, приехал Борис Джонсон и сказал нашему, уже трясущемуся кокаиновому гетману, что «мы тебя не бросим, бейтесь до последнего украинца. Весь Запад, вся медийная машина, вся военщина будет с вами».

Они, кстати, достаточно успешно ведут свою лоббистскую политику. Многие на Западе устали от Зеленского. Особенно, когда он лезет в их дела, хвост вилять собакой хочет. Но всё получает, рано или поздно», – заключил Скориков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть