Скориков предположил, на что делалась главная ставка в начале СВО

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Ключевая ставка на старте СВО была на переход Вооруженных сил Украины на сторону РФ и мощное российское лобби в Верховной раде.

Такое мнение «Форпосту» высказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я могу, конечно, только догадываться. Всё-таки – это военные тайны, в которые мы не посвящены, что расчёт был на действительно такой молниеносный удар, от которого в течение месяца украинская власть либо сбежала, поэтому туда ехал обоз известных политических деятелей, бывших украинских граждан – Олег Царёв, Игорь Димитриев, Владимир Олейник и многие другие. Либо, если бы сопротивление всё-таки оказывалось, но Запад принудил бы к каким-то переговорам, то мы бы довольствовались малым: Донбасс и, может быть, те территории, на которые зашли. Ключевая ставка, на мой взгляд, была именно на переход офицерского состава Вооружённых сил Украины на нашу сторону», – отметил он.

Такая тактика могла основываться только на данных внешней разведки – расчет на переход офицерского состава и «переобувание в воздухе» Верховной рады, которая бы оставалась легитимным органом и присягнула бы новой власти.

«Также, на мой взгляд, (расчет) на некий страх Запада, на невмешательство Запада. И здесь мы всё-таки ошиблись. Сейчас всё это становится очевидно, после интервью того же главы украинской делегации на стамбульских переговорах Арахамии, который говорит: ну, да, приехал Борис Джонсон и сказал нашему, уже трясущемуся кокаиновому гетману, что «мы тебя не бросим, бейтесь до последнего украинца. Весь Запад, вся медийная машина, вся военщина будет с вами». Они, кстати, достаточно успешно ведут свою лоббистскую политику. Многие на Западе устали от Зеленского. Особенно, когда он лезет в их дела, хвост вилять собакой хочет. Но всё получает, рано или поздно», – заключил Скориков.