«Скоро Россия ослабнет»: в Баку подстрекают украинцев на новое наступление

Вадим Москаленко.  
05.07.2024 10:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


В течение следующих двух месяцев российская армия якобы истощится, и ВСУ пора будет переходить в наступление. Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для того, чтобы вам наступать и не делать ту ошибку, которую вы сделали летом, а повторить удачный опыт харьковской операции, нужно, чтобы противник предварительно истощился. А для этого понадобится, по меньшей мере, месяц-два. А после этого, если вы серьёзно истощите противника, и если они не объявят мобилизацию, вы можете начинать атаку. Причём, речь о масштабном наступлении, локальные бои идут и сейчас», – сказал Рустамзаде.

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В течение следующих двух месяцев российская армия якобы истощится, и ВСУ пора будет переходить...


«Северо-восточная часть фронта и Харьковская область – там дела наладились. Там позиционные бои, и у украинской армии лучшие позиции как для обороны, так и для начала наступления. А вот восточный фронт ещё хромает. Там нужно будет больше поработать», – добавил азербайджанец.

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