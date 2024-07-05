«Скоро Россия ослабнет»: в Баку подстрекают украинцев на новое наступление

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В течение следующих двух месяцев российская армия якобы истощится, и ВСУ пора будет переходить в наступление. Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил азербайджанский военный эксперт Агиль Рустамзаде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Для того, чтобы вам наступать и не делать ту ошибку, которую вы сделали летом, а повторить удачный опыт харьковской операции, нужно, чтобы противник предварительно истощился. А для этого понадобится, по меньшей мере, месяц-два. А после этого, если вы серьёзно истощите противника, и если они не объявят мобилизацию, вы можете начинать атаку. Причём, речь о масштабном наступлении, локальные бои идут и сейчас», – сказал Рустамзаде.

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«Северо-восточная часть фронта и Харьковская область – там дела наладились. Там позиционные бои, и у украинской армии лучшие позиции как для обороны, так и для начала наступления. А вот восточный фронт ещё хромает. Там нужно будет больше поработать», – добавил азербайджанец.