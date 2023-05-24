Скотт Риттер: Украина проигрывает в реальной войне

Украинское вторжение в Белгородскую область не имело ценности с военной точки зрения.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил отставной морпех, разведчик, американский военный аналитик Скотт Риттер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если не сработало, как можно вернуть Бахмут назад? Нельзя изменить эту историю. Вы думаете, что это небольшая операция в Белгороде сможет закрыть потери 30 тысяч людей и вернуть их назад? Это ничего не меняет. Все военные эксперты знают, что маленькие акции подобной этой ничего не говорят и не решают. Это однодневный заголовок, люди будут видеть в ютубе и читать в телеграме. Но Бахмут все равно будет в руках России. И эта акция не имела никакой ценности с военной точки зрения», — считает военный эксперт.

Он сообщил, что США и их союзники в Европе подготовили 9 бригад военных для контрнаступления ВСУ. Но это не поможет в реальном бою, а только увеличит количество жутких видео в соцсетях.

«Чтобы это контрнаступление было успешным, нужно иметь человеческие ресурсы, боеприпасы и технические средства. А в последние полгода появилось две реальности. Украинской армии не хватает боеприпасов, у них нет систем ПВО, и это говорит о том, что Россия будет контролировать поле боя своим превосходством. И Украина не будет в состоянии достичь каких-то тактических успехов. Но у них буду камеры GoPro, которые будут фиксировать якобы успехи. И эти видео появятся в каналах, чтобы пугать людей, так будет. Но это информационная война. А в реальной войне, где гибнут люди, побеждает Россия. И, скорее всего, все эти 9 натовских бригад будут уничтожены», — считает Риттер.

По его словам, помощь НАТО в виде тяжелой техники и самолетов не сможет поменять результат СВО, но продлит саму военную операцию и увеличит число погибших с обеих сторон.

«F-16 были разработаны в 1970 году. И я думаю, что российские эксперты по вооружению понимают, что такое F-16. Я думаю, что российские вооруженные силы разработали тактику для того, чтобы сопротивляться F-16. И я думаю, что российские эксперты и войска уважают F-16, которые управляются американскими пилотами, потому что они являются частью американской системой войны. Предоставить Украине эти самолеты еще не значит передать им мастерство управления F-16… Получается, что украинских пилотов просто поместят в самолеты без представления, как ими управлять. Это же не магическое оружие. Украинские пилоты летают на Су-27, э то хорошие самолеты, такой же хороший, как F-16. И они есть у них. И если, например, им дать 60 самолетов F-16, то это будет означать 60 мертвых украинских пилотов. Это трагическая реальностью. Мы можем дать Украине все оборудование, которые они просят, но это просто увеличит количество мертвых украинцев и русских, продлит войну, но не изменит результат военного конфликта», – резюмировал Риттер.