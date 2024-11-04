«Слава богу, что нам удалось придвинуть НАТО к границам России!» – министр обороны Германии

Константин Серпилин.  
04.11.2024 21:02
  (Мск) , Вольфенбюттель
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, НАТО, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Берлин всячески одобряет расширение НАТО на восток, и продолжит работать в этом направлении.

Об этом в ходе выступления в Вольфенбюттеле заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Берлин всячески одобряет расширение НАТО на восток, и продолжит работать в этом направлении. Об...

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«Я вырос в Оснабрюке, а он во времена Холодной войны был крупнейшим британским гарнизонным городом за пределами Соединённого королевства, насчитывавшим более 20 тысяч человек.

Я вырос, осознавая, что там есть английские солдаты, и что это не оккупанты, а союзники и друзья, и они находятся здесь по серьёзным причинам – выступать на восточном фланге НАТО, с границей тогдашней ГДР, чтобы мы могли защитить себя в случае нападения», – бредил министр.

Писториус похвастался, что за три десятилетия удалось придвинуть НАТО к российским границам, и пообещал продолжить работу на этом направлении.

«И слава богу, что восточный фланг больше не там, а сейчас находится на польско-белорусско-российской границе. Он находится в Прибалтике.

Сегодня мы являемся крупнейшим европейским союзником в НАТО. Как вы можете думать, что мы не берём на себя ответственность и на восточном фланге? Конечно, мы делаем это!», – вещал Писториус.

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