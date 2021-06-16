16.06.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Криминал, Политика, Россия, экстремизм
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Следственный комитет Белоруссии обвинил «Телеграм» в двойных стандартах

Следственный комитет Белоруссии направил письмо владельцу мессенджера «Телеграм» Павлу Дурову с призывом заблокировать каналы,...

Следственный комитет Белоруссии направил письмо владельцу мессенджера «Телеграм»
Павлу Дурову с призывом заблокировать каналы, в которых белорусская оппозиция публикует личные данные граждан (в основном силовиков) и призывы к физической расправе над ними.

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Первые страницы письма выложены на официальном сайте СК Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В связи с тем, что “условия использования прямо запрещают публичные призывы к насилию”, а “правила применяются ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов”, СК ожидает объективной оценки от Telegram Messenger Inc. направленного ему обращения», – говорится в письме.


Белорусский СК напоминает Дурову его собственный пост, написанный в феврали после волны митингов в России в поддержку блогера-уголовника Алексея Навального.

В нем основатель «Телеграм» пишет о своем решении заблокировать каналы, в которых публиковались личные данные силовиков, разгонявших протесты.

«В ходе подробного анализа и сравнения деструктивных telegram-каналов на территории нашей страны, с аналогичными (заблокированными) в России, установлено полное сходство в агрессивной риторике и призывах к насильственным действиям в отношении граждан Беларуси и их семей», – пишет СК Белоруссии на своем сайте.

Заодно белорусы напомнили Дурову другой его пост в июне прошлого года, где он приветствует решение Роскомнадзора отказаться от блокировки мессенджера и обещает бороться с терроризмом.

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