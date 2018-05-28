Политнавигатор - Новости России и Украины
28.05.2018, Киев, Игорь Петров
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Крым, Россия, Украина

Следующее обострение будет на Азовском море


В ближайшее время в Азовском море очень вероятно обострение ситуации.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил украинский экономист Александр Охрименко, комментируя сведения организации «Майдан иностранных дел», которая утверждает, что РФ останавливает и проверяет суда, идущие в порты Мариуполь и Бердянск или оттуда.

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«Проблемы в Азовском море будут продолжаться. Украина подала в суд из-за моста, Россия перекроет проход под мостом. Этого можно было ожидать.

Понятно, что компании, которые до сих пор пользовалась портами Мариуполя и Бердянска, будут нести убытки, будут вынуждены переправлять товары через другие порты из-за усложнения логистики.

Обострение ситуации в Азовском море очень вероятно, мы даже пока не можем угадать, какие взаимные действия к нему приведут. Но конфликты однозначно будут», – отметил эксперт.

Напомним, что ранее Украина захватила в Азовском море крымский сейнер “Норд” с экипажем, обвинив команду в незаконном поднятии флага РФ. После этого российская сторона усилила патрулирование акватории, украинцы заявили о случаях задержания и проверок судов пограничниками РФ.

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