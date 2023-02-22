«Следующий этап – два десятка Россий»: в Киеве озвучили планы Запада

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В войне на Украине главной задачей стран западного блока является разоружение России и установление в Москве марионеточного режима, который по команде из-за океана сможет инициировать распад государства.

Об этом в эфире «Latvijas Radio» заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«На Западе есть разные точки зрения. Одни говорят: Давайте уже добивать гадину, разваливать Россию. Другие говорят: Подождите. Точками контроля являются: контроль над ядерным оружием; отсутствие гражданской войны, в которой могло бы применяться это самое ядерное оружие; судьба значимых в мировом масштабе активов», – отметил Арестович.

Он подчеркнул, что сейчас задачи стран западного блока – это разоружить Россию, и поставить в Москве послушных марионеток.

«Общая позиция [Запада] такая, что дальнейшая судьба России будет устанавливаться явочным порядком. Главное, чтобы ядерное оружие не расползлось, не было использовано снаружи и внутри. Важно, чтобы к власти в Кремле пришла вменяемая команда, которая выполняла бы договорённости. А дальше, внутренние процессы в самой России, будет ли она дезинтегрироваться, будет ли 20 Россий – это уже следующий этап. Сейчас три необъявленные задачи: смена руководства в Кремле, контроль ядерного оружия, и отсутствие ярко выраженной гражданской войны в России с десятками миллионом беженцев и расползанием оружия», – резюмировал экс-советник.