«Слишком грязная». В Крыму отказываются от украинской воды

01.09.2020, Симферополь, Максим Карпенко

Днепровская вода, ранее поступавшая в Крым по Северо-Крымскому каналу, порядка пятидесяти лет загрязняла полуостров.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил местный ученый, директор ООО «Энергостальпроект» Валентин Кульченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, 20% днепровской воды содержало сточные воды из предприятий Украины.

«Сейчас такое количество воды в принципе не нужно Крыму. Использовать, на мой взгляд, днепровскую воду не нужно. Потому что в этой воде 20% сточных вод промышленных предприятий. Это данные Украины. Эта воде загрязненная. Поскольку потери происходили, 50 лет они подземный горизонт загрязняли. Думаю, что продолжать то не нужно.

Она [днепровская вода] не нужна с различных точек зрения. То есть в Крыму есть собственные источники – с этим надо работать. Это и субмарины разгрузки, воды карстовые, поверхностный сток есть – надо просто правильно воспользоваться теми ресурсами, которые есть в Крыму и Севастополе», – заявил Кульченко.

Ранее сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в комментарии «ПолитНавигатору» заявил, что Северо-Крымский канал не решит проблему водообеспечения полуострова.