Сломает ли Вятрович зубы о харьковскую топонимику?

10.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

На Украине разворачивается новый сюжет: местная власть Харькова первой в стране подняла голос против навязываемой из Киева “декоммунизации” . В ответ так называемый “Украинский институт нацпамяти” обратился к мэру Харькова Геннадию Кернесу с угрозами после его заявлений о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом председатель института, пропагандист Владимир Вятрович написал на своей странице в Facebook.



“Возможное присвоение любому объекту права собственности (объекта топонимики) в г.Харькове имени Георгия Жукова будет противоречить требованиям части шестой статьи 3 Закона Украины “О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий”, – говорит Вятрович, комментируя намерения Кернеса удовлетворить петицию о возвращении харьковскому проспекту имени Жукова.

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Вятрович пригрозил Кернесу, что в случае присвоения харьковской властью имени Жукова любым объектам топонимики Украинский институт нацпамяти обратится в Генпрокуратуру о признании соответствующих действий неправомерными и их отмены в судебном порядке и привлечения виновных лиц к ответственности.

Вятрович заявил, что нарушение закона о декоммунизации представителем власти наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. “Вместе остановим реванш!” – добавил Вятрович.

Напомним, Кернес заявил в эфире канала Ньюсван о том, что проспект имени маршала Жукова имеет право на жизнь, а горсовет ничего не нарушает. Также Кернес, сославшись на слова нового президента Влалимира Зеленского заявил, что “мы должны принести в страну мир” и призвал “убрать с глаз долой то, что напоминает войну”, имея в виду стоящую на площади палатку АТОшников, которую мэр Харькова назвал “мусором”. Также Кернес призвал горожан поддержать петицию о возвращении проспекту имени Петра Григоренко имени маршала Жукова. После заявление Кернеса быстро набралось нужное число голосов под петицией в адрес горсовета о возвращении имени Жукова проспекту в Харькове. Электронная петиция с просьбой вернуть проспекту и станции метро Дворец спорта в Харькове прежнее название – имени маршала Георгия Жукова, зарегистрированная 8 мая в 12:57, по состоянию на утро пятницы 10 мая набрала 5588 голосов при необходимых 5000. Теперь инициативу должен рассмотреть городской совет.