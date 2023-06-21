Слова Столтенберга о членстве Украины в НАТО ничего не стоят – Бондаренко

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже готовится к тому, чтобы покинуть свой пост, а потому готов делать любые успокаивающие Киев заявления о членстве Украины в Североатлантическом альянсе.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шелест отметил, что в отличие от позитивных сигналов Украине Столтенберга, его заместители и другие чиновники альянса озвучивают куда более реалистичную повестку.

«Возникает главный момент – НАТО с каким-то расширенным форматом сотрудничества, но без членства?», – спросил пропагандист.

«У нас и так достаточно расширенный формат сотрудничества с НАТО по самое некуда. У нас натовского оружия, натовской амуниции и прочего на территории Украины – очень много. Но необходимо соответствовать не только в военном плане, НАТО – это военно-политический блок, и если в стране не преодолена коррупция, если в стране не преодолены элементы авторитаризма и прочее, о каком членстве в НАТО можно говорить? Не только по военному признаку принимают в НАТО, это очень длительный процесс. Плюс ко всему – что говорит Столтенберг? Он выступает и говорит, вот, уже не 20, а 21 государство готово поддержать Украину. Но он чудесно понимает, что он кривит душой, и если даже не 21, а 27, 28,30 государств готовы принять, а 31-е государство не готово, значит, Украину не примут. Решение принимается не большинством, а консенсусом, все государства должны сказать да. Сейчас этого консенсуса нет. И заявления о том, что уже Украину поддерживает, как минимум, 21 государство, говорит только о том, что 10 государств гарантированно не хотят видеть Украину в НАТО», – сказал Бондаренко.

Он добавил, что бравурные заявления генсека НАТО ничего не стоят.

«Плюс ко всему заместители Столтенберга более ответственны в этом отношении, они непосредственно работают с Украиной, с украинским кейсом, они чудесно знают ситуацию. Столтенберг – хромая утка, он уже готовится переходить на пост руководителя Центробанка Норвегии, и соответственно, он видит себя уже банкиром. Кто будет преемником пока непонятно, но он может делать любые яркие, красивые заявления, но эти заявления имеют очень ничтожный вес на сегодняшний день. Заявление его заместителей более важны, потому что они остаются заместителями, они, по крайней мере, на какое-то время ещё остаются ответственными людьми. Так что пока что говорить о членстве Украины в НАТО не приходится, давайте не тешить себя иллюзиями, давайте исходить из реалий», – призвал политолог.