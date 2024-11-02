Словаки опровергли прогресс в сделке по поставкам азербайджанского газа в ЕС через Украину

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Как пишет Reuters со ссылкой на словацкую государственную компанию SPP, сделки по поставкам газа между Европой и Азербайджаном через Украину пока не намечается.

Таким образом SPP опровергла недавние сообщения европейских СМИ о том, что такое соглашение уже близко.

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«Европейские компании далеки от заключения сделки с Баку, которая позволила бы заменить российский трубопроводный газ, импортируемый через Украину, поставками из Азербайджана», – говорится в сообщении.

«Мы регулярно обсуждаем эту тему с нашими партнерами, но информация о предстоящем заключении контракта на поставку газа с участием SPP не соответствует действительности», – отметила SPP в ответе Reuters.

Украинская государственная энергетическая компания Нафтогаз не ответила на просьбу о комментарии, а источник в энергоотрасли Украины опроверг это сообщение.

«Газпром» отказался предоставить комментарий. Два источника в азербайджанской энергетической компании SOCAR также преуменьшили значение этого сообщения, а сама компания не ответила немедленно на просьбу о комментарии.