«Словакия не отправит на Украину ни одного солдата»: президент Пеллегрини сдержал свое обещание

Сергей Рыжов.  
05.11.2024 10:11
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Словакия, Украина


Словацкое государственное информагентство  TASR сообщает о том, что президент Словакии Петер Пеллегрини отклонил обращения всех четырех граждан этой страны, которые планировали присоединиться к украинской армии.

Как напомнили в канцелярии главы государства, служба в иностранной армии без согласия президента в Словакии является уголовным преступлением, за которое виновному грозит тюрьма.

Словацкое государственное информагентство  TASR сообщает о том, что президент Словакии Петер Пеллегрини отклонил обращения...

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При этом одна из отклоненных просьб была передана подана еще предшественнице Пеллегрини  на президентском посту Зузане Чапутовой, но она не успела их рассмотреть. Сама она выдала несколько таких разрешений.

Президент Словакии оказался последователен в своей позиции. Напомним, еще перед вторым туром выборов, принесших ему победу,  вся страна была уставлена рекламными щитами с портретом тогда еще кандидата  Пеллегрини и надписью: «Словакия не отправит на Украину ни одного солдата».

Интересно, что несколькими днями ранее чешский коллега Пеллегрини,  президент Чехии Петр Павел разрешил 60 гражданам своей страны вступить в ряды ВСУ. Без разрешения президента участникам боевых действий за границей в Чехии так же могло бы угрожать уголовное наказание – в этом аспекте законодательства обеих стран идентичны.

«ПолитНавигатор» уже писал о судебном процессе в Праге над одним из чешских добровольцев ВСУ, обвиняемом в мародерстве в украинской Буче.

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